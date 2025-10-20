بیانیه بغداد درباره نشست امنیتی با ایران؛ تأکید بر تعهدات مرزی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق روز دوشنبه در تهران دیدار کردند. این نشست به ریاست علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق برگزار شد.

در این دیدار، طرفین درباره امنیت مرزهای مشترک، راه‌های تقویت آن، وضعیت احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران و تعهدات عراق در خصوص دور کردن این گروه‌ها از مرزها و توقف فعالیت‌های نظامی و سیاسی آنان رایزنی کردند.

بررسی روابط دوجانبه و توافق امنیتی مشترک

براساس بیانیه دفتر مشاور امنیت ملی عراق، دو طرف روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را بررسی کرده و درباره توافق امنیتی مشترک برای تأمین امنیت مرزها گفت‌وگو کردند.

در این نشست، اقدامات و چالش‌های موجود در مناطق مرزی بررسی شد و طرف عراقی بر پایبندی ثابت خود مبنی بر عدم اجازه به استفاده از اراضی عراق از سوی هر طرفی علیه کشورهای همسایه تأکید کرد.

تحسین تلاش‌های عراق در اجرای توافق امنیتی

هیأت ایرانی در این نشست، تلاش‌های دولت عراق در اجرای کامل مفاد توافق امنیتی مشترک و نتایج حاصل از آن که منجر به تقویت امنیت در منطقه شده را تحسین کرد.

همچنین در پایان این نشست، دو کشور بر سر تشکیل کمیته‌ای میدانی برای پیگیری اجرای اقدامات مورد توافق در چارچوب توافقنامه امنیتی به توافق رسیدند.

تأکید بر عدم استفاده از خاک عراق علیه ایران

قاسم الاعرجی در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست، تأکید کرد که عراق اجازه نخواهد داد از اراضی‌اش برای حمله به جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. او همچنین روابط مستحکم میان دو کشور و دو ملت همسایه را تحسین کرد.

علی لاریجانی نیز ضمن تحسین نقش عراق در همکاری‌های امنیتی، بر استمرار همکاری‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد و روابط تاریخی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را ستود.

........

پایان پیام/