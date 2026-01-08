وزیر کشور ونزوئلا: ۱۰۰ نفر در حمله آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور ونزوئلا اعلام کرد ۱۰۰ نفر در حمله آمریکا که منجر به بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور شد، کشته شدهاند.
کاراکاس پیش از این تعداد کشتهشدگان را اعلام نکرده بود، اما ارتش این کشور فهرستی از ۲۳ نظامی که در میان کشتهشدگان قرار داشتند منتشر کرد.
مقامات ونزوئلایی گفتهاند که بخش بزرگی از نیروهای امنیتی مادورو «با بی رحمی» کشته شدهاند و کوبا نیز اعلام کرده است که نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن در ونزوئلا کشته شدهاند.
دیوسدادو کابلو وزیر کشور ونزوئلا در اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد قربانیان حمله آمریکا به ۱۰۰ نفر افزایش یافته است.
کابلو گفت: سیلیا فلورس همسر مادورو که به همراه او بازداشت شده بود، در جریان حمله آمریکا از ناحیه سر آسیب دید و مادورو نیز از ناحیه پا دچار جراحت شد.
ایالات متحده آمریکا پس از ماهها تنش با ونزوئلا و همزمان با ایام سالگرد سرنگونی دولت «مانوئل آنتونیو نوریگا» در پاناما، با حمله نظامی گسترده شبانه در بامداد شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴به آن کشور، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور و همسرش را ربود و برای محاکمه به ایالات متحده منتقل کرد.
مادورو و همسرش ۵ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حضور یافتند تا بر اساس کیفر خواست دادگستری دولت دونالد ترامپ محاکمه شوند اما آنها تمامی اتهامات علیه خود را رد کردند. قرار است جلسه بعدی دادگاه مادورو و همسرش ۲۶ اسفند ماه برگزار شود.
اقدام نظامی آمریکا با موجی از واکنشهای بینالمللی مواجه شده است و متحدان واشنگتن با واکنشهایی متفاوت بر لزوم رعایت اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تاکید کردهاند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما