به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از نمایشگاه دستاوردهای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

در این مراسم که امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو شورای عالی، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل این مجمع و جمعی از مدیران و مسئولان مراکز علمی و فرهنگی حضور داشتند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در سخنانی ضمن تشکر از حضور همه حاضران، از جمله حضور آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو محترم شورای نگهبان و شورای عالی مجمع، از زحمات معاونت توسعه و معاونت علمی و فرهنگی به جهت اهتمام دلسوزانه و تلاش فراوان برای برپایی این نمایشگاه فاخر قدردانی کرد.

آیت‌الله رضا رمضانی بیان داشت: مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در حقیقت یکی از شجره‌های طیبه‌ای است که به دست رهبر معظم انقلاب، سیدنا حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (دامت برکاته) طراحی شد. در یکی از اجلاس‌ها که گزارشی از فعالیت‌های مجمع خدمت ایشان ارائه می‌دادیم، رهبر معظم چند بار با دست به تصویر شهید آیت‌الله سید محمدباقر حکیم (رضوان‌الله‌علیه) اشاره کردند و فرمودند: «این مرد، پیشنهاد تأسیس چنین مجموعه‌ای را به ما داده بود.» در آنجا لحظاتی تأمل کردند و یاد اصحاب آن روزها را گرامی داشتند؛ بزرگانی که همه از رفقای نزدیک شهید حکیم بودند.

تلاش مجمع برای مرجعیت علمی و معنوی

وی درباره جایگاه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در دنیا تاکید کرد و گفت: هدف نهایی این مجمع، رسیدن به نوعی مرجعیت علمی و معنوی است که مورد وثوق و علاقه همه باشد؛ مرجعیتی که در آن، هرکس در دنیا اگر خواست درباره اهل‌بیت(ع) و محاسن کلام آن بزرگواران بداند، بتواند با اطمینان به این مرکز مراجعه کند. دنیا امروز پر از پژوهش‌ها و دانشنامه‌هاست، اما مجموعه‌ای که همزمان علمی، نظام‌مند و مورد اعتماد نهادهای علمی جهان باشد کمتر وجود دارد. این، مأموریت ویژه‌ای است که بر دوش ما قرار گرفته است.

آیت‌الله رمضانی درباره انتشار فرامین اهل‌بیت(ع) به جهانیان گفت: رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که ما باید اهل‌بیت(ع) و سخنان و سیره آنان را به جهان معرفی کنیم. اگر چنین کنیم، بی‌تردید فاتح میدان‌های فکری و اخلاقی جهان معاصر خواهیم بود. امروز، بشر در بحران‌های فکری، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی گرفتار است و ما وظیفه داریم اهل‌بیت(ع) را جامع، عمیق و دقیق معرفی کنیم. تنها در آن صورت است که فرازمانی‌بودن اهل‌بیت(ع) برای انسان معاصر به‌درستی شناسانده می‌شود.

ضرورت معرفی دستاوردهای جهان تشیع در قالب‌های نو

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای مجمع باید نماد همین رویکرد باشد؛ نمایشگاهی که همه ابعاد فعالیت‌های فرهنگی، فکری، علمی و بین‌المللی این نهاد را نشان دهد. تا پیش از این، بسیاری از مراجع و نخبگان برای آشنایی با عملکرد مجمع مجبور بودند به بخش‌های مختلف مراجعه کنند، اما اکنون می‌توانند در یک بازدید جامع، با همه حوزه‌های فعالیت آشنا شوند.

وی گفت: لازم است چنین نمایشگاهی در نقاط دیگر نیز شکل گیرد. من به حضرت آیت‌الله خاتمی عرض کردم: امروز، مدرسه فیضیه نباید تنها محل حجره‌نشینی باشد؛ باید به نمایشگاه دائمی دستاوردهای جهان تشیع تبدیل شود. این طرح را دنبال می‌کنیم تا به مسئولان ارائه شود؛ مدرسه فیضیه می‌تواند به یکی از مراکز مرجع معرفی دین در قم و جهان تشیع بدل شود.

آیت الله رمضانی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره حضرات آیات و علمای درگذشته شیعه گفت: یاد و خاطره همه بزرگان فقید را گرامی می‌داریم. این شجره طیبه، ریشه‌ای ثابت دارد و شاخه‌های آن در سراسر جهان گسترده است. خادمان بسیاری در این مسیر با اخلاص خدمت کردند. من توفیق حضور در محضر مرحوم آیت‌الله آصفی (دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) از سال ۱۳۸۱ تا ابتدای سال ۱۳۸۳) را نداشتم، اما از رهبر معظم انقلاب و بزرگان بسیار درباره ایشان شنیدم. ایشان مظهر زهد حقیقی و شناخت عمیق جهان اسلام بودند؛ شخصیتی که می‌توان رفتار و سلوکش را الگویی برای خدمتگزاران اهل‌بیت(ع) دانست.

وی در پایان بیان کرد: از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنیم ما را از خادمان راستین اهل‌بیت(ع) قرار دهد تا این مسیر را در جهت رضای حضرت ولی‌عصر(عج) و تحقق نیات مقام معظم رهبری ادامه دهیم. ان‌شاءالله مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بتواند در گسترش معارف نورانی اهل‌بیت(ع) و تقویت جبهه فرهنگی شیعه در سراسر عالم، بیش از پیش موفق باشد.

