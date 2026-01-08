به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از نمایشگاه دستاوردهای مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با حضور آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو شورای عالی و آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع، روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه در محل این مجمع در قم برگزار شد.

آیت‌الله سیداحمد خاتمی با بیان اینکه اجرای این نمایشگاه که در کمترین زمان ممکن به اجرا درآمده، سبک قابل تحسین و الگویی برای همه نهادهاست اظهار داشت: همه عزیزانی که دغدغه معرفی اهل‌بیت(ع) را دارند، صادقانه تلاش کرده‌اند تا این مجموعه شکل بگیرد و انصافاً باید از زحمات آنان قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه تشکیل نهادهای وحدت‌محور در نظام اسلامی افزود: مقام معظم رهبری با دوراندیشی «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» را تأسیس کردند. ایشان معتقد بودند که کلمه «تقریب» دقیق‌تر از «وحدت» است، زیرا اختلاف سلیقه‌ها را می‌پذیرد، اما بر اشتراکات تأکید می‌کند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) یادآور شد: پس از آن، بنیاد بین‌المللی غدیر نیز به دستور رهبر معظم انقلاب ایجاد شد.شخصی از رهبر معظم انقلاب پرسیده بود: «آیا نیازی بود هم مجمع تقریب و هم بنیاد غدیر تأسیس شود؟» و رهبر انقلاب پاسخ دادند: «ما امروز در تشیع تقیه نمی‌کنیم؛ با افتخار می‌گوییم شیعه‌ایم و این را باید با سربلندی اعلام کنیم».

وی در ادامه به دیدار خود با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: «روزی به همراه دوستان، از جمله مرحوم آیت‌الله سید جواد علم‌الهدی، در سفر بودیم. به ایشان گفتم شما از دوستان دوران کودکی آقا هستید، تا به حال به دیدار ایشان رفته‌اید؟ گفتند نه، چرا باید وقت آقا را بگیریم؟ به ایشان گفتم با چهار نفر برویم خدمتشان. نزدشان رفتیم و ایشان از آثار علمی، از جمله اصول مقارن، تمجید کردند. فرمودند ما در شیعه کتاب اصول مقارن نداشتیم، و این پژوهش باید گسترش یابد».

آیت‌الله خاتمی افزود: رهبر انقلاب در آن دیدار فرمودند: «من خودم به‌صورت مستقیم این کارها را نمی‌رسم انجام دهم، اما شما باید پیش‌قدم شوید. تفسیر شیعه، فقه شیعه، و اصول شیعه باید با قوت دنبال شود.» ایشان تأکید کردند که باید کاری کنیم تا مصداق حدیث «یَتَعَلَّمُ عُلُومَنا و یُعَلِّمُها النّاسَ، فَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعُونا» تحقق یابد؛ یعنی نیکی‌های گفتار اهل‌بیت(ع) شناخته شود.

وی تصریح کرد: «امروز دنیا فهمیده است که شیعه حامی مظلوم است، دنیا دانسته است که شیعه در برابر ظالم می‌ایستد، و شیعه نماد مقاومت است و از غزه دفاع کرده است. این هویت اصیل شیعی هیچ منافاتی با تقریب ندارد، زیرا تقریب یعنی ایستادگی در برابر دشمن مشترک، نه کنار گذاشتن هویت مذهبی.»

عضو هیئت‌رئیسه خبرگان رهبری تاکید کرد که «به فضل الهی، مسیر تقریب و غدیر هر دو در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی و هدایت رهبر معظم انقلاب با قدرت ادامه خواهد یافت.»

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیران و عوامل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، راه‌اندازی این نمایشگاه را بجا دانست و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی موفقیت کرد.

........................

پایان پیام