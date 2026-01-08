به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های محلی شهرستان «سمبهل» (Sambhal)، واقع در ایالت اوتار پرادش در شمال هند، دستور داده‌اند یک مسجد و یک زیارتگاه که در زمین ثبت‌شده به‌عنوان قبرستان قرار دارد، ظرف ۱۵ روز تخریب شود. به گفته مقامات، این سازه‌ها «غیرقانونی» تشخیص داده شده‌اند.

بخشدار منطقه، «دهیرِندرا پراتاپ سینگ»، با حضور در محل، اخطاریه رسمی را به کمیته اداره‌کننده مسجد و زیارتگاه منسوب به «دادا فخرالدین رحمت‌الله‌علیه» ابلاغ کرده و هشدار داده است که در صورت عدم اجرای دستور، اقدامات قانونی سخت‌گیرانه‌تری در پیش خواهد بود.

این مقام دولتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که طبق اسناد رسمی، این زمین صرفاً به‌عنوان قبرستان ثبت شده و تنها باید برای دفن اموات مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین اعلام کرد بازار هفتگی روزهای جمعه که در این محل برگزار می‌شده، از این پس تنها با مجوز مقام قضایی محلی امکان‌پذیر است.

در مقابل، «محمد سلطان»، عضو کمیته زیارتگاه دادا فخرالدین رحمت‌الله‌علیه، با رد ادعای مقامات، اعلام کرده است که این زیارتگاه قدمتی چندنسلی دارد و با هویت و پیشینه خانوادگی آنان گره خورده است. به گفته وی، این مکان مذهبی همواره مورد مراجعه پیروان ادیان مختلف بوده است.

او همچنین تصریح کرده است که قبرستان مورد نظر در «هیأت اوقاف » شهر «لَکنهو» (Lucknow)، مرکز ایالت اوتار پرادش، ثبت شده و همچنان برای دفن اموات مورد استفاده قرار می‌گیرد و افزود: «مسجد و زیارتگاه، اماکن عبادی هستند و باید به همان شکل حفظ شوند.»

