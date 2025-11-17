به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مناقشه بر سر مسجد جامع شاهی شهر سمبهل در ایالت اوتار پرادش از آنجا آغاز شد که برخی گروه‌های هندو مدعی شدند این مسجدِ دوره گورکانیان بر بقایای معبدی موسوم به «هریهار» ساخته شده است. همین ادعا (تبدیل معبد هندوها به مسجد در سال ۱۵۲۹) که مسلمانان آن را بی‌اساس می‌دانند، پرونده را به دادگاه‌های منطقه‌ای، عالی و دیوان عالی هند کشانده و به یکی از مناقشه‌های حساس مذهبی در این کشور تبدیل کرده است.

یکی از فعالان هندو در پرونده حقوقی مربوط به مسجد تاریخی مسجد جامع شاهیِ شهر سمبهل و ادعای وجود معبدی به نام «هریهار» اعلام کرده است که روز ۱۹ نوامبر (چهارشنبه هفته جاری) یک راهپیمایی مذهبی هندوها در اطراف این مکان مورد مناقشه برگزار خواهد شد؛ اقدامی که تاکنون هیچ مجوز رسمی برای آن اخذ نشده است.

«ماهانت ریشی راج گیری»، از طرف‌های هندو در این دعوای حقوقی و بنیانگذار گروه «هریهار سِنا»، گفته است این برنامه در نخستین سالگرد بازرسی قضایی انجام‌شده در این محل در سال گذشته برگزار می‌شود.

به گفته او، شرکت‌کنندگان ابتدا با خودرو مسیری رو طی می‌کنند؛ سپس، مسیر ۲/۵ کیلومتری را به‌صورت پیاده، دور محوطه بیرونی این منطقه طی می‌کنند و در پایان به معبد کِلا دوی بازمی‌گردند.

مقامات محلی ایالت اوتارپرادش تأکید کرده‌اند که هنوز هیچ اطلاع یا درخواستی برای صدور مجوز دریافت نکرده‌اند.

پرونده مسجد تاریخی سمبهل ـ متعلق به دوره گورکانیان هند ـ پس از طرح ادعای برخی گروه‌های هندو مبنی بر اینکه این مسجد بر بقایای یک معبد قدیمی ساخته شده، به یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های مذهبی هند تبدیل شده است. این پرونده هم‌اکنون در دیوان عالی هند، دادگاه عالی الله‌آباد و نیز دادگاه منطقه‌ای در حال رسیدگی است.

پس از بازرسی سال گذشته در این مکان، اعتراضات خشونت‌باری رخ داد که چهار نفر در آن کشته شدند.

ماهانت ریشی راج گیری در نشست خبری خود این اقدام را «دینی و اجتماعی» توصیف کرده و اسناد مطرح‌شده درباره جایگاه این مسجد را تکرار کرده است.

همچنین در رسانه‌های محلی هند آمده است، پلیس سمبهل اعلام کرد که یک پرونده قضایی (FIR) علیه دو عضو کمیته اداره‌کننده مسجد شاهی جامع ثبت شده است. آنان متهم‌اند که ۸ اکتبر هنگام بازدید کارشناسان اداره باستان‌شناسی هند (ASI)، مانع ورود آنان به گنبد اصلی مسجد شده و فضای تنش‌آلود ایجاد کرده‌اند.

