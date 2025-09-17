عکس خبری | تظاهرات حمایت از مردم مظلوم غزه در شهرهای ایتالیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از شهروندان ایتالیا شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به اقدامات اسرائیل در نوار غزه، از جمله آنچه «نسل‌کشی» و «اشغال شهر غزه» خوانده شده، در شهرهای مختلف این کشور دست به راهپیمایی زدند. تظاهرات در شهرهای بزرگ از جمله رم، میلان، ناپل، تورین و بولونیا برگزار شد. در رم، این راهپیمایی از مقابل دانشگاه ساپینزا آغاز شد و تا مرکز شهر ادامه یافت. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، شعارهایی چون «آزادی برای فلسطین» و «ما همگی ضد صهیونیست هستیم» سر دادند. این تجمعات با حضور گسترده نیروهای پلیس همراه بود و در برخی نقاط، مداخله‌هایی برای کنترل جمعیت صورت گرفت.

