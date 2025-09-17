ابراز تردید رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی درباره نابودی حماس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «ایکونومیست» گزارش داد که ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل بارها در جلسات کابینه تأکید کرده است که وارد آوردن ضربه‌ای قاطع به جنبش مقاومت اسلامی حماس اگر امکان‌پذیر باشد، ممکن است سال‌ها به طول انجامد.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های اسرائیلی فاش کرده‌اند که صبر رئیس‌جمهور آمریکا رو به پایان است و نخست‌وزیر اسرائیل او را متقاعد کرده که حمله به شهر غزه می‌تواند به نابودی حماس منجر شود. با این حال، منابع مذکور هشدار داده‌اند که اگر ادعای نتانیاهو نادرست باشد، ترامپ ممکن است اسرائیل را به پذیرش آتش‌بس در غزه مجبور کند.

در همین حال، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داده که احتمال می‌رود حماس منتظر ورود نیروهای اسرائیلی به شهر غزه باشد تا با اجرای کمین و جنگ‌های چریکی مقاومت کند.

گفتنی است ارتش رژیم صهونیستی در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) حمله‌ای به نام «ارابه های گدعون ۲» را برای اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد که این امر انتقادها و اعتراضاتی را در درون رژیم اسرائیل برانگیخت و باعث نگرانی درباره جان اسیران و نظامیان صهیونیست شد.

کمیته مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد، برای اولین بار از زمان آغاز جنگ غزه در گزارشی جنایت نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را تأیید کرد و نوشت، ارتش و نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه چهار مورد از پنج عملی را که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۹۴۸ به عنوان نسل‌کشی تعریف شده است، مرتکب شده‌اند.

............................

پایان پیام/ 167