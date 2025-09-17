به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- ناوگان دریایی صمود چند روزی است که به سمت سواحل غزه به راه افتاده این کاروان متشکل از افرادی از ۴۷ کشور دنیا هستند کشورهایی که پیش از این نامشان در حوزه کشورهای حامی مقاومت و غزه نبود اما امروز با عزمی راسخ آماده هر سناریوی از سوی دشمن اشغالگر هستند مسلما این ناوگان آخرین ناوگان دریایی برای اعزام به سواحل غزه نخواهد بود و این کاروان در هر صورتی پیروز و در خط مقدم سایر کاروان ها برای شکست محاصره ظالمانه غزه هستند.
«علی اکبر سیاح طاهری» فعال حوزه بین الملل و از همراهان ناوگان صمود در تونس در گفت و گو با خبرنگار ابنا از اهداف تشکیل این ناوگان و احتمالات سرنوشت آن و ادامه حرکت جهانی برای شکست محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه غزه خبر داد:
ابنا: ایده تشکیل ناوگان دریایی صمود به سمت غزه چگونه و از سوی چه افراد و کشورهایی شکل گرفت و با وجود توقیف کشتی های قبلی مثل مادلین و حنظله چرا این ایده مجدد پیگیری شد؟
ایده تشکیل ناوگان صمود از سوی گروههای فعال ضد جنگ و حقوق بشری اروپایی و افراد حامی فلسطین در شمال آفریقا شکل گرفت. اروپاییها پیش از ناوگان صمود، دو کشتی حنظله و مادلین را به سمت غزه راه انداخته بودند که کشتی مادلین توسط پهپاد رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت و کشتی حنظله اعضای آن دستگیر و کشتی مصادره شد.
بنابراین دست اندرکاران این دو کشتی با همراهی حامیان فلسطین در اروپا و شمال آفریقا تصمیم گرفتند اقدام سوم حرکت بزرگ دریایی را به سمت غزه با هدف شکستن محاصره ظالمانه اسرائیل انجام دهند. حامیان فلسطین در شمال آفریقا قبل از این ناوگان، کاروان زمینی صمود را از مراکش و بعد الجزایر، تونس، لیبی و سرانجام تا مرز مصر اعزام کردند. اما متاسفانه دولتهای لیبی و مصر نگذاشتند این کاروان زمینی به مرز رفح در شمال مصر بالای صحرا سینا برسد و کمکهای مردمی را به دست مردم غزه برسانند.
کاروان دریایی صمود برای شکستن محاصره غزه دارای چند ویژگی و مشخصه نسبت به کاروانهای گذشته است. اولا؛ تعداد کشورها در این کاروان نسبت به کاروانهای گذشته بیشتر شده و افراد از ۴۷ کشور دنیا در این ناوگان نماینده دارند و از طرف دیگر تعداد کشتیها نیز بیشتر شده و حدود ۶۰ کشتی در این ناوگان حضور دارند که برخورد رژیم صهیونیستی را با آن سخت تر کرده است و کل ارتش و نیروی دریایی اشغالگران باید مقابله طاقت فرسایی با ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر داشته باشند.
همچنین کمک های این کاروان کاملا مردمی است و هیچ دولت یا جبههای پشت آنها نیست. جبهه جدید ایجاد شده از کشورهایی هستند که رژیم اشغالگر از سمت آنها احساس خطر نمیکرد و این یکی دیگر ویژگیهای بارز این کاروان است. ویژگی دیگر این کاروان این است که مورد توجه رسانههای جهانی قرار گرفته از جمله شبکه آلترناتیو، خبرنگاران رسانههای محلی، عربی و انگلیسی و افراد تاثیرگذار که از فضای کاروان لایو و پست و استوری در فضای مجازی می گذارند تا مردم دنیا از حرکت این کاروان آگاه شوند.
ابنا: پیش بینی شما از سرنوشت این ناوگان چیست و چقدر در عرصه عمل میتواند محاصره غزه را بشکند؟
دو حالت برای سرنوشت این کاروان متصور است؛ یا افراد آن بازداشت، مجروح و شهید میشوند و یا موفق میشوند به سواحل غزه برسند و محاصره را بشکنند که در دو حالت اعضای کاروان پیروز شدند. زمانی که کاروان صمود به سواحل غزه نزدیک شود، نیروی دریایی رژیم اشغالگر مجبور میشود هزینه بالایی برای مبارزه با این کاروان پرداخت کند، چون اکثر افرادی که در این کشتیها هستند، ملیت اروپایی دارند و در صورتی که حادثهای برای آنها رخ دهد اعم از اینکه زخمی و یا کشته شوند رژیم اشغالگر صهیونیستی با دولتهای آنها دچار چالش میشود و تحت فشار سیاسی و رسانهای قرار می گیرند و افکار عمومی جهان روی آزادی این افراد متمرکز می شود و این امر برای رژیم اشغالگر اسرائیل چالش برانگیز است، از این رو دشمن صهیونیستی تلاش کرد این کاروان را در همان مبدا هدف قرار دهد و اعضای آن را دچار ترس کند.
اگر این کاروان موفق شود و به سواحل غزه برسد، امید را در دل مردم غزه زنده میکنند و ملتهای دنیا نیز می فهمند که با همبستگی و فشار علیه دشمن میتوانند محاصره مردم غزه را بشکنند. و آب، غذا و دارو را به مردم برسانند و این اتفاق مبارک مردم غزه را برای مبارزه با دشمن مصممتر و امیدوارتر می کند.
ابنا: در صورت حمله اسرائیل به این ناوگان برای ادامه این راه چه تدابیری اندیشیده شده و آیا به سرعت ناوگان بعدی اعزام می شود؟
اعضای این کاروان دارای روحیه بالایی بودند و آماده هرگونه برخورد سخت، و از هیچ چیز نمیترسیدند و می گفتند آماده اسارت و یا فدا کردن جان خود هستیم چرا که با خون ما مردم دنیا بیدار می شوند و هر گونه برخوردی که با این ناوگان شود تعداد بیشتری از فعالین حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی در قالب کاروان جدیدتر و بزرگ تری به سوی سواحل غزه به راه می افتند تا جلوی نسل کشی و محاصره ظالمانه را بگیرند.
ابنا: به عنوان یک فعال بین الملل روی گزینه بیداری و تاثیر گذاری روی مردم مصر با وجود تدابیر شدید امنیتی مصر و ایجاد نهضت بیداری مردم مصر به عنوان همسایه غزه در مرز رفح چقدر میشود حساب کرد رابطه با فعالین مصری که مقیم کشورهای دیگر هستند برای اثر گذاری در داخل مصر چقدر میتواند در بیداری و خیزش مردم مصر موثر باشد.
مردم مصر و بسیاری از احزاب و یا گروه های اسلام گرا و ناصریها از گذشته پیشتاز مبارزه با اسرائیل بودند، اما متاسفانه چند سالی است که در دولت جدید السیسی و شرایط سخت و فشارهای اقتصادی و ترس از آمریکا و اسراییل عرصه را بر حامیان فلسطین تنگ کرده است و دولت مصر جریانات سیاسی حامی فلسطین را سرکوب و بازداشت میکند، به طوری که آنها جرات فعالیت ندارند. از طرف دیگر شرایط مصر امنیتی است و افراد محدودی از داخل مصر حمایت رسانهای و کلامی خود را با این کاروان اعلام کردند و نمی توان انتظار داشت مردم مصر به سمت رفح بروند از این رو باید بر روی بیداری و آگاهی مردم مصر و همراهی ارتش و دولت کار کرد تا تدبیری بیاندیشند و محاصره ظالمانه را بشکنند.
ابنا: به عنوان سخن پایانی در خصوص فعالیت های مردمی و بین المللی در داخل ایران در دفاع از مردم غزه چه نظری دارید؟
گروههای مردمی و رسانهای حامی فلسطین در ایران لازم است با تولیدات مکتوب و رسانهای با حامیان بین المللی فلسطین در دنیا ارتباط بگیرند و آنها را از تلاشهای مردمی ایران در حمایت از غزه و مقاومت آگاه کنند، چرا که مردم دنیا از کمکهای مردمی ایرانیها به مردم غزه و لبنان مثل اهدای طلا و جواهرات بانوان ایرانی آگاهی ندارند، از این رو باید در عرصه فعالیتهای مردمی و بین المللی و ارتباط گیری با حامیان فلسطین در دنیا و حضور در رویدادهای بین المللی در دفاع ازغزه و مقاومت جدیتر ورود پیدا کنیم.
