گزارش تصویری | تجمع مردم اصفهان در حمایت از کاروان صمود

در پی حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کشتیهای حامل کمکهای مردمی «کاروان صمود» و ممانعت این رژیم از رسیدن محمولههای حیاتی به دست مردم مظلوم غزه، شامگاه پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ تجمعی پرشور و گسترده در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار شد. شرکتکنندگان در این تجمع ضمن حمایت قاطع از حرکت انسانی کاروان صمود، این اقدام غیرانسانی و خلاف قوانین بینالمللی صهیونیستها را به شدت محکوم کردند و خواستار فشار جامعه جهانی برای رفع محاصره غزه شدند.
۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۹
کد خبر: 1734296
عکس : پژمان گنجیپور
