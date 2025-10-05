به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله وحشیانه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان «الصمود»، که به منظور لغو محاصره ظالمانه غزه و برقراری پیوندهای انسانی بین این سرزمین و دوستانش در سراسر جهان ایجاد شده بود، آیتالله دری نجفآبادی، نائبرئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، با ابراز تأسف و انزجار از این اقدام، این عمل را «ننگی بر دامن مدافعان حقوق بشر» دانست.
او تأکید کرد: حمله اسرائیل به ناوگان الصمود نه تنها تجاوزی آشکار به خدمات بشردوستانه است بلکه نشاندهندهٔ ادامهٔ سلسلهمراتب رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی این رژیم نسبت به مردم بیدفاع غزه میباشد.
آیتالله دری نجفآبادی، ضمن تأکید بر مظلومیت مردم غزه، اعلام کرد که این مسئله «اجتماعی جهانی» را میطلبد و خواستار اتحاد و همبستگی مسلمانان و همه آزادیخواهان در برابر این اعمال شنیع شد.
او تصریح کرد: مسئولیت کشورهای عربی و اسلامی، به ویژه همسایگان غزه، که باید قهرمانان این صحنه باشند، برای واکنش فوری در برابر این تجاوزات بیش از پیش احساس میشود. اکنون زمان ایستادن در کنار هم و تأکید بر ارزشهای انسانی و حقوق بشر است. ننگ بر رژیم صهیونیستی و مدافعان حقوق بشر که در برابر این جنایات سکوت کردهاند!
آیتالله دری نجفآبادی همچنین با قدردانی از تلاشهای ناوگان «الصمود»، اذعان داشت: ما باید از تمام اعضای این ناوگان و همه آزادیخواهان، به ویژه آن دسته از فعالان غربی که با حمایتشان از تلاشهای بشردوستانه این افراد به یاری مردم غزه شتافتهاند، تشکر کنیم. ایستادگی و فداکاری این آزادیخواهان باید به عنوان الگویی برای همه انسانهای آزاده در حال و آینده مورد توجه قرار گیرد. آنها حقیقتاً نمایندگان ارزشهای انسانی و انساندوستانه هستند و ما از آنها صمیمانه قدردانی میکنیم.
این عالم دین همچنین دعا کرد که مردم غزه از ظلم و ستم رژیم اسرائیل رهایی یابند و خاطرنشان ساخت: ما برای دفاع از حقوق مردم غزه باید به یکدیگر بپیوندیم و اجازه ندهیم توطئههای متجاوزان به هدف خود برسد. ما با اتحاد و همبستگی، باید از حق و عدالت دفاع کنیم و یقین داشته باشیم این پیروزی حتماً به دست خواهد آمد.
در پایان، آیتالله دری نجفآبادی بر ضرورت تقویت وحدت مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم غزه تأکید کرد و یادآوری نمود که این اتحاد نه تنها ضامن برقراری صلح و امنیت در منطقه است، بلکه نشانهای از قدرت ایمان و ارادهٔ مسلمانان در برابر ظلم و ستم خواهد بود. بیایید همه با هم فریاد بزنیم: ننگ بر رژیم صهیونیستی! ما برای حق و عدالت هرگز سر تسلیم فرود نخواهیم آورد و تا آزادی کامل مردم غزه از این مختصات به پا خواهیم خاست!
