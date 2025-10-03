تحلیلی بر توئیت صفحه رهبر انقلاب خطاب به ناوگان صمود/ ضرورت معرفی «سمتِ درست تاریخ»

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- ناوگان صمود با ۵۰۰ سرنشین که اکثرا از کشورهای مختلف غربی بودند اگر چه به ظاهر موفق نشدند که کمک های خود را به مدرم غزه برسانند و به دست نیروهای تروریستی رژیم صهیونیستی بازداشت شدند، اما راه بیداری مردم کشورهای اروپایی و مسیر سرنشینان ناوگان صمود همچنان ادامه دارد.

در همین راستا صفحه اختصاصی رهبر انقلاب در فضای مجازی با انتشار پستی در همین راستا خطاب به سرنشینان آزاده و شجاع این ناوگان نوشت: «شما اکنون در سمت درست تاریخ ایستاده اید؛ تاریخی که ورق های آن را ناوگان جهانی ایستادگی(صمود) رقم خواهد زد».

در همین راستا « دکترسید محمد صادق الهاشمی» نویسنده عراقی یادداشتی نوشته است:

این توییت در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد. این عبارت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) شباهت قابل توجهی به عبارتی دارد که ایشان در پیام خود به دانشجویان آمریکاییِ متحصن در دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۲۴ بیان کرده بودند؛ همان تعبیر عمیق «سمت درست تاریخ». در این جا لازم است به چند نکته ی مهم توجه شود:

نخست – آگاهی ملت های غربی:

آیت الله خامنه ای به روشنی به نتایج رویارویی میان صهیونیسم و مسلمانان اشاره و تأکید می کنند که یکی از ثمرات این ایستادگی آن است که جوامع غربی به حقانیت و انسانیت رویکرد انقلابیِ مقاوم پی برده اند. به عبارت دیگر، جوامع غربی به تدریج تعامل با مسائل عدالتخواهانه ی مسلمانان و درک خشونت غرب در برخورد با آنان و خروج از ارزش های انسانی که در رفتارشان، از جمله کشتار کودکان و زنان، ارعاب، گرسنه سازی و ویران کردن خانه ها آشکار می شود.

این رخدادها ابزار رسواسازی ماهیت درنده خوی صهیونیسم شد و فاصله ی آن را از ارزش ها و رحمت انسانی نمایان ساخت؛ آنان بیش از هر چیز به توحش نزدیکترند، و این همان تاریخ خونین شان است که سال ها از ملت های خود پنهان می کردند و امروز نقاب ها فرو افتاده است.

به عبارت دیگر، جوامع بشری امروز در مسیر آشنایی با موضع امت اسلامی، گفتمان مقاومت، حوزه های علمیه، مراجع و جمهوری اسلامی قرار گرفته اند؛ جریانی که هزینه ها و بهای سنگین انسانی را در دفاع از حق پرداخته است. اکنون جوامع انسانی دریافته اند که جبهه‌ی حق، ارزش ها، اصول انسانی و احترام به حقوق بشر، همان مبانی هستند که شیعیان امروز بر آن پای می فشارند.

و از این رو بر مبلغان و حوزه‌ها و رسانه ها و تمامی مراکز مطالعاتی و قلم ها لازم است معنای بنیادین سخنان امام را هنگام خطاب به آن جوامع شریفِ اروپا و آمریکا شرح دهند که «شما در سمت درست ایستاده اید». آری، غرب در مسیر بیداری و آگاهی گام برمی دارد و باید ایمان ما به آرمانمان عمیق تر شود و از آگاهی جامعه غربی به عنوان وسیله ای برای آگاه سازی امت مان بیش از هر زمان دیگری بهره ببریم.

دوم ـ خطاب رهبری و پناهگاه اطمینان:

برای امت اسلامی بسیار مهم است که گام ها و سخنان و رهنمودهای امام را در این شرایط دشوار، که استکبار درصدد توطئه چینی برای آغاز جنگ ها و ویرانی امت اسلامی است، چراغ راه خود قرار دهد؛ زیرا این گونه رهنمودها می تواند راه و روش رهایی را در تاریکی های مرحله پیشِ رو نشان دهد. شایسته یادآوری است که کار روشنفکر رسالتمند، جهاد با قلم در راستای بیدارسازی و ثبت حضور در پروژه اسلامی است؛ تا امت اسلامی تاب تحمل بارها را داشته باشد؛ به ویژه که روزگار آینده ممکن است به تقارب شمشیرها و گسترده تر شدن سنگرها بینجامد؛ لذا باید از رهنمودهای مرجعیت و امام خامنه ای بهره گرفت تا امت را در برابر فشارها مقاوم و تاب آور ساخت و آماده پذیرش مخاطرات نمود؛ زیرا این زمان، زمان راه حل های میانه روانه نیست.

از این منظر اهمیت رسانه در همه انواع آن و نقش رسانه نگاران از طیف های مختلفِ شریف برجسته می شود و نیز سنگینی مسئولیت حاملان فکر رسالی و قلم های آگاه در جهت دادن به قطب نمای امت آشکار می گردد. هر کجا که خطابه امام متوجه جامعه اروپایی است - چنان که در اشاره وی به «ناوگان صمود» و گفتن «شما در جهت درست ایستاده اید» - می توان از آن بهره گرفت تا حق و باطل تبیین شود؛ تا امت ما نیز در جهت صحیح بایستد.

سوم - خطر تجاوز:

مشاهده می کنیم که چگونه غرب و رهبرانش از لحاظ گفتار، رفتار و اقدامات، به گونه ای زورگو عمل می کنند؛ و سقف خواسته ها و سازوکارهای خونین و تبلیغات مخربی که علیه امت اسلامی هدایت می شود، قابل دنبال سازی است. همچنین پی می بریم که دشمن، نتانیاهو، هشت بار به آمریکا سفر کرد و آمریکا درهای کاخ را با استقبال و تمجید به روی او گشود؛ او در مجامع بین المللی صحنه گرفت تا امت اسلامی را تحقیر کند و علناً تهدید به نابودی و قتل نماید. همه این رخدادها دلالت بر وجود راهبردهای کلان دارد که به معنای ساقط سازی نظام ها، ترسیم نقشه ها و تشکیل ائتلاف هایی برای آماده سازی جهت جنگ های آتی است؛ و بی تردید تمام طرح های صهیونیستی وارد مرحله اجرا شده و دشمن با خباثتی گسترده در کمین ما است. از این رو، نه دفاعی کارآیی دارد و نه نافع و نه رافع، مگر پیروی از رهبر، امام خامنه ای، هرچند به هر بهایی؛ و هر که از آنان عقب بماند نابود است و هر که پیش برود مرتد خوانده می شود تا خطر تجاوز دفع گردد.

خطر تجاوز و ضرورت «جهاد تبیین»: راهکارهای رسانه‌ای و راهبردی برای امت اسلامی

این نیز وظیفه رسانه و اصحاب شرافتمند قلم و آگاه سازی است که پیوسته در جهاد تبیین بمانند و نگذارند سخنان و اشاره های امام خامنه ای بی آنکه در فرهنگ و آگاهی مخاطب مقاوم نهادینه شود، بگذرد.

از این رو، پیشنهادهای ذیل را ارائه می کنیم:

۱. قلم ها به انتشار و نگارش پیرامون رهنمودها و کلمات مرجعیت آیت الله سیستانی و امام خامنه ای بپردازند.

۲. شبکه های تلویزیونی و تحلیل گران سیاسی وظیفه خود را در بهره برداری از این رهنمودها انجام دهند.

۳. فعالان رسانه ای و رسالتی اولویت های کاری خود را تعیین و در دستور کار قرار دهند.

۴. برگزاری نشست ها، جلسات و کنفرانس ها در دانشگاه ها و در میان اقشار مختلف مردم انجام گیرد.

۵. کمیته های رسانه ای تشکیل و نقش ها تقسیم شود.

۶. باید بدانیم که نبردهای پیشِ رو، نبرد میان دولت ها و امت ها خواهد بود نه صرفاً گروه ها و فِرَق.

۷. لازم است در شبکه ها و کانال ها فضاهای وسیع اختصاص یابد.

۸. برگزاری کنفرانس بین المللی برای تمامی تحلیل گران از عراق، لبنان، ایران، یمن، جهان اسلام و نوار غزه و دیگران جهت ترسیم طرحی برای احیای امت ضروری است.

