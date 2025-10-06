به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی بیسابقه، حدود ۲۵۰ هزار نفر از شهروندان هلند در شهر آمستردام پایتخت این کشور، در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی «صمود» گرد هم آمدند. این تجمع اعتراضی با شعار «خط قرمز» در میدان موزهها آغاز شد و با حضور گسترده مردم و بیش از ۱۳۰ سازمان مردمنهاد داخلی و بینالمللی برگزار شد. شرکتکنندگان با پوشیدن لباسهای قرمز، نماد «خط قرمز»، خواستار توقف حمایتهای دولت هلند از اقدامات اسرائیل در غزه شدند. معترضان پس از راهپیمایی در خیابانهای آمستردام، بار دیگر به میدان موزهها بازگشتند و با سردادن شعارهایی نظیر «دولت شرم کن، دستانت خونین است»، «آزادی برای فلسطین»، «در سرزمینهای اشغالی صلح معنا ندارد» و «کشتار کودکان را متوقف کنید»، خواستار اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر علیه اسرائیل شدند. آنها همچنین با حمل پلاکاردهایی با نوشتههایی چون «نسلکشی را متوقف کنید»، «نه به طرح صلح، آری به مقابله با امپریالیسم»، «اسرائیل را تحریم کنید» و «اسرائیل را فوراً متوقف کنید»، خواستار پایان حمایتهای نظامی و سیاسی از اسرائیل و اعمال تحریمهای بینالمللی شدند. این تجمع، بزرگترین حرکت اعتراضی در حمایت از فلسطین در تاریخ هلند محسوب میشود.
۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۷
کد خبر: 1735462
نظر شما