ادامه بازداشت ۹ فعال کاروان صمود از سوی رژیم صهیونیستی

کاروان «عمر مختار» اعلام کرد که ۹ نفر از اعضای این ناوگان همچنان در بازداشت نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار دارند. این افراد پس از جلوگیری از ورود به نوار غزه و تلاش برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم محاصره‌شده، توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

طبق بیانیه منتشرشده، افراد بازداشت‌شده شامل ۶ شهروند لیبیایی به نام‌های سعد مغربی، کمال احمد شامی، عبدالرحمن عاصم محمد، حمزه رافع ساسی، مصطفی فطیس و عبدالناصر الاسطی است و همچنین شامل دو فعال زن خارجی ایوون آن ریدلی (اسکاتلندی)، رباب مصطفی (مصری ـ کانادایی) و یک فعال نیجریه‌ای به نام اوکی ویتالیس نوروم هستند.

در همین حال، ۷ شهروند لیبیایی دیگر که در کشتی «عمر مختار» حضور داشتند، روز شنبه وارد خاک ترکیه شدند و قرار است با پرواز اختصاصی به طرابلس بازگردند.

صلاح الکاسح کنسول لیبی در استانبول اعلام کرد که کنسولگری در حال پیگیری ترتیبات نهایی برای انتقال این افراد به فرودگاه طرابلس است.

وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی لیبی، رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول کامل سلامت شهروندان لیبیایی دانست که در چارچوب «ناوگان ایستادگی» به سمت غزه حرکت کرده بودند و روز پنج‌شنبه گذشته توسط اسرائیل ربوده شدند.

این وزارتخانه خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و احترام به قوانین بین‌المللی شد.

