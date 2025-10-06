به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که جهان شاهد ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه است، گزارشهای جدید از خشونتهای سیستماتیک این رژیم علیه فعالان بینالمللی ناوگان پایداری (که با هدف شکستن محاصره غیرانسانی غزه و ارسال کمکهای بشردوستانه به سوی سواحل این منطقه حرکت کرده بود) بار دیگر چهره واقعی این رژیم اشغالگر را برملا کرده است.
ناوگان پایداری، که نمادی از همبستگی جهانی با مقاومت فلسطین است، با برخورد خشن نیروهای پلیس و ارتش رژیم صهیونیستی مواجه شد و فعالان آن در بندر اشدود مورد توهین، ضرب و شتم و محرومیت از حقوق اولیه قرار گرفتند که اسناد و گزارشها از جمله گزارش رسانه عبری هاآرتص و مرکز حقوق بشری «عدالت» این جنایات رژیم صهیونیستی را تایید میکند.
ناوگان پایداری، نماد مقاومت جهانی
ناوگان پایداری جهانی، متشکل از ۳۳۱ فعال حقوق بشر از سراسر جهان، با هدف رساندن کمکهای پزشکی، غذایی و بشردوستانه به مردم غزه که بیش از یک دهه تحت محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی قرار دارند، به سوی سواحل غزه حرکت کرد.
این ناوگان، که بخشی از جنبش جهانی حمایت از مقاومت فلسطین است، نه تنها یک اقدام انسانی بلکه نمادی از ایستادگی در برابر اشغالگری و آپارتاید صهیونیستی به شمار میرود. با این حال، رژیم صهیونیستی، که همواره از هرگونه کمک به مردم غزه هراس دارد، این ناوگان را در نزدیکی سواحل اشغالشده متوقف کرد و فعالان آن را به بندر اشدود منتقل نمود.
از ضرب و شتم تا محرومیت از حقوق اولیه
بر اساس گزارش رسانه عبری هاآرتص، تعداد زیادی از فعالان ناوگان پایداری در برابر قضات رژیم صهیونیستی شهادت دادهاند که مورد خشونت فیزیکی و توهینهای کلامی توسط پلیس این رژیم قرار گرفتهاند.
پلیس رژیم از دادن آب به این فعالان خودداری کرده و آنها را در شرایط نامناسب و گرمای شدید رها کرده است. یکی از فعالان زن گزارش داده که حجابش به زور از سرش برداشته شده و در معرض آزار و دشنام قرار گرفته است. دیگران نیز از محدودیتهای اعمالشده بر اعمال مذهبی خود، مانند نماز و عبادت، شکایت کردهاند.
فعال دیگری در شهادت خود تأکید کرده که آنها بیش از پنج ساعت با دستبندهای پلاستیکی مجبور به زانو زدن شدهاند، در حالی که نیروهای صهیونیستی از آنها فیلمبرداری کرده و تصاویر را برای تحقیر عمومی نمایش دادهاند. این اقدامات، که به دستور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی انجام شده، بخشی از استراتژی سیستماتیک این رژیم برای ارعاب فعالان حقوق بشر است.
مرکز حقوق بشری «عدالت» رژیم صهیونیستی نیز در گزارش خود شرایط بازداشت فعالان را «غیرانسانی» توصیف کرده است. فعالان با دستبندهای طولانیمدت، خوابیدن در اتاقهای شلوغ و کثیف، ضرب و شتم، و تحقیر مواجه بودهاند. آنها از دسترسی به درمان پزشکی و داروهای حیاتی محروم شده و با کمبود شدید غذا و آب روبرو بودهاند. علاوه بر این، محاکمه تعدادی از این فعالان بدون حضور وکیل و بدون فرصت برای ارائه شهادت برگزار شده، که این خود نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.
واکنشهای جهانی و ادامه مقاومت
این جنایات رژیم صهیونیستی واکنشهای گستردهای در سطح جهانی به دنبال داشته است. علاوه بر تظاهراتها و تجمعات گسترده در سراسر جهان، سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و سازمان ملل متحد بارها محاصره غزه را محکوم کردهاند و اقدامات رژیم علیه ناوگان پایداری را بخشی از الگوی نقض حقوق بشر این رژیم دانستهاند. با این حال، رژیم صهیونیستی، که حمایت بیقید و شرط قدرتهای غربی را پشت سر خود دارد، همچنان به این جنایات ادامه میدهد.
در مقابل، فعالان ناوگان پایداری با ایستادگی خود نشان دادهاند که مقاومت جهانی علیه اشغالگری هرگز خاموش نخواهد شد. این ناوگان صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهان رسانده است. حامیان مقاومت در سراسر جهان، از جمله در ایران، ترکیه و کشورهای عربی، این اقدامات را محکوم کرده و بر ادامه حمایت از مردم غزه تأکید دارند.
زمان پاسخگویی رژیم صهیونیستی فرا رسیده
برخورد خشن رژیم صهیونیستی با ناوگان پایداری نه تنها یک حادثه نیست، بلکه بخشی از جنایات سیستماتیک این رژیم علیه بشریت است. این رژیم، که خود را «تنها دموکراسی خاورمیانه» مینامد، با این اقدامات چهره واقعی خود را نشان میدهد: رژیمی اشغالگر، نژادپرست و ناقض حقوق بشر. جهان باید فراتر از محکومیتهای کلامی برود و اقدامات عملی برای پایان دادن به محاصره غزه و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی اتخاذ کند. مقاومت فلسطین و حامیان آن، از جمله ناوگان پایداری، تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.
