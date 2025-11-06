گزارش تصویری | پایتخت عراق در آستانه انتخابات مجلس

۵ روز باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات مجلس عراق، فضای سیاسی بغداد رنگ و بوی انتخاباتی گرفته است. خیابان‌های پایتخت آکنده از پوسترها، پرچم‌ها و بنرهای تبلیغاتی نامزدهاست و رقابت میان جریان‌های مختلف شیعه، سنی، مسیحی، کرد و اقلیت ترک به اوج خود رسیده است. بغداد با در اختیار داشتن ۷۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، نقشی تعیین‌کننده در نتیجه نهایی دارد؛ انتخاباتی که ششمین تجربه پارلمانی عراق پس از سقوط صدام حسین به شمار می‌رود و در آن بیش از ۳۷ ائتلاف، ۳۸ حزب و ۸۰ نامزد مستقل برای کرسی‌های مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند.

