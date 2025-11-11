به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه رأی خود را در انتخابات پارلمانی این کشور به صندوق انداخت؛ اما آنچه توجه بسیاری را جلب کرد، حضور مادر سالمند او در کنارش بود که با ویلچر به مرکز رأی‌گیری آمد.

تصاویر و ویدئوهایی که از حساب‌های رسمی السودانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او را در حال همراهی مادرش به مدرسه الوطن در منطقه کراده بغداد نشان می‌دهد؛ جایی که با لبخندی آرام، ویلچر مادرش را به سمت محل رأی‌گیری هدایت می‌کرد.

این حضور نمادین در کنار مشارکت دیگر چهره‌های برجسته سیاسی عراق در ساعات اولیه آغاز رأی‌گیری، از جمله عادل عبدالمهدی، نوری المالکی و قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، نشان‌دهنده تلاش آنان برای تأکید بر نقش خود در روند انتخاباتی کشور است.

تصویر السودانی در کنار مادرش به‌سرعت در فضای مجازی و رسانه‌های عراق منتشر شد و از سوی بسیاری به‌عنوان نمادی از احترام به سالمندان و ارزش مشارکت خانوادگی در فرآیند دموکراتیک مورد تحسین قرار گرفت؛ در شرایطی که فضای انتخاباتی عراق با تنش‌ها و رقابت‌های سیاسی شدید همراه است.

