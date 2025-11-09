سوءقصد نافرجام به جان »منیر حداد« قاضی پرونده اعدام صدام

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قاضی منیر حداد، رئیس دیوان عالی کشور عراق در دادگاه عالی کیفری، امروز یکشنبه از یک سوءقصد در منطقه الزعفرانیه در جنوب بغداد جان سالم به‌در برد.

حداد در گفت‌وگو با رسانه «بغداد الیوم» اعلام کرد: «هنگام حرکت به سمت شهر المدائن و در نزدیکی منطقه الزعفرانیه، خودرویی از نوع سورنتو با دو سرنشین ناشناس مرا تعقیب کرده و اقدام به تیراندازی کردند تا مرا ترور کنند.»

وی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

گفتنی است منیر حداد پیش‌تر، ریاست کمیته نظارت بر اجرای حکم اعدام صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین عراق را بر عهده داشت.

