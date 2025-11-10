به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار می‌شود. در این دوره، بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و حدود ۹ هزار نامزد از میان ۳۱ ائتلاف انتخاباتی برای کسب ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

از ماه‌ها قبل، دولت آمریکا به‌طور مستقیم بر شرایط سیاسی و سیاسیون عراق نظارت دارد تا از طریق تطمیع، تشویق و تحذیر گروه‌های سیاسی بتواند گروه‌های وابسته به محور آمریکایی را در پارلمان عراق پیروز این انتخابات نماید. این امر از طریق وابستگان و چهره‌های سیاسی مشهور عراقی که در ظاهر سیمای دینی و انقلابی دارند اما در عمل به محور آمریکایی و صهیونیستی نزدیک هستند، صورت می‌گیرد.

در همین زمینه و برای آشنایی بیشتر با فضای سیاسی عراق در آستانه انتخابات پارلمانی و نقش‌آفرینی بازیگران داخلی و خارجی در این مرحله مهم سیاسی با «نجاح محمد علی» کارشناس و تحلیلگر برجسته عراقی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم:

ابنا: انتخابات این دوره در عراق در حالی برگزار می‌شود که منطقه در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد و بازیگران خارجی در پی اثرگذاری در این انتخابات هستند، در خصوص اهمیت این دوره از انتخابات پارلمانی توضیح دهید.

اهمیت انتخابات پارلمانی عراق در شرایط کنونی منطقه را نمی‌توان صرفاً در چارچوب رقابت احزاب داخلی تفسیر کرد. این انتخابات صحنه‌ای است که در آن بازیگران خارجی، به‌ویژه آمریکا و برخی کشورهای عربی خلیج فارس، تلاش دارند مسیر آینده عراق را تعیین کنند.

از سوی دیگر، محور مقاومت، به‌ویژه ایران، با دقت و نگرانی این روند را دنبال می‌کند، زیرا نتیجه آن می‌تواند بر توازن قوا در کل منطقه تأثیر بگذارد. هدف اصلی واشنگتن در این مرحله، تثبیت جریان‌های نزدیک به خود و تضعیف نیروهای وفادار به خط مقاومت است.

ابنا: به نظر شما «ساوایا» فرستاده ویژه آمریکا چه مأموریتی را در عراق بر عهده دارد و چگونه قبل و بعد از انتخابات بر نتایج آن دخالت خواهد کرد؟

مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا در عراق، عملاً طراح و ناظر مستقیم بر نقشه سیاسی جدید عراق است. مأموریت او فقط «نظارت بر روند انتخابات» نیست، بلکه مدیریت صحنه به نفع چهره‌هایی است که واشنگتن به آن‌ها اعتماد دارد.

ساوایا پیش از انتخابات با برخی نخبگان و رسانه‌ها در بغداد و اربیل دیدار کرده و پس از انتخابات نیز با فشارهای دیپلماتیک و مالی تلاش خواهد کرد دولت آینده را در مسیر منافع آمریکا و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی پیش ببرد.

ابنا: شرایط رقابت گروه‌های شیعی اعم از حزب بازسازی و توسعه به رهبری السودانی و دولت قانون به رهبری نوری مالکی چگونه است و احتمال موفقیت و پیروزی کدام حزب وجود دارد؟

رقابت میان گروه‌های شیعه در ظاهر میان دو محور «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و «حزب بازسازی و توسعه» به رهبری السودانی است، اما واقعیت این است که هیچ‌کدام امروز نماینده واقعی خط مقاومت و مرجعیت نجف نیستند.

ابنا: حضور و نقش مردم عراق در این انتخابات چه اهمیتی دارد و چرا برخی به دنبال خرید کارت‌های انتخابات و یا معدوم کردن آن هستند؟

مشارکت گسترده مردم در این انتخابات تنها امید برای حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان است. تلاش برخی گروه‌ها برای خرید یا معدوم کردن کارت‌های رأی‌گیری نشان می‌دهد که آن‌ها از حضور مردم آگاه و مسئول می‌ترسند.

مردم عراق باید بدانند که رأی ندادن، یعنی واگذاری کشور به کسانی که در خدمت پروژه‌های واشنگتن و رژیم صهیونیستی هستند. تحریم انتخابات، نه اعتراض مدنی بلکه تسلیم در برابر طرح‌های دشمن است.

ابنا: نتایج این انتخابات چه رابطه‌ای با تلاش آمریکا برای پیوستن عراق به طرح ابراهیم و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی دارد؟

نتایج انتخابات با طرح آمریکایی موسوم به «پیمان ابراهیم» ارتباط مستقیم دارد. واشنگتن می‌کوشد بغداد را به بخشی از این محور عادی‌سازی تبدیل کند تا عراق را از محور مقاومت جدا سازد.

حمایت ساوایا از از برخی در این انتخابات دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است؛ چون او میداند برخی حاضرند گام‌هایی در مسیر رابطه پنهان و سپس علنی با رژیم صهیونیستی بردارند. هدف این پروژه، خلع سلاح مقاومت، محدود کردن نفوذ ایران و پایان دادن به نقش تاریخی عراق در حمایت از فلسطین است.

ابنا: برخی از رسانه‌های وابسته به محور آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی دخالت ایران در انتخابات عراق هستند، در حالی‌ که شاهد دخالت‌های مستقیم آمریکا در امور عراق به وضوح هستیم. چه پاسخی به این مدعیان دارید؟

اتهام دخالت ایران در انتخابات عراق، ترفند قدیمی رسانه‌های وابسته به محور آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آن‌ها می‌خواهند نقش خود را پنهان کنند و با وارونه‌سازی واقعیت، افکار عمومی را فریب دهند.

ایران نه به دنبال سلطه بر عراق، بلکه خواهان ثبات و استقلال واقعی آن است. در مقابل، حضور مستقیم مأمورانی مانند ساوایا، بودجه رسانه‌های آمریکایی در بغداد و اربیل، و حمایت علنی واشنگتن از نامزدهای خاص، مصداق روشن دخالت خارجی است.

ابنا: نتایج این انتخابات چه تأثیری در اجرای طرح خلع سلاح حشدالشعبی از یک سو و اخراج نیروهای آمریکایی از عراق از سوی دیگر دارد؟

نتایج این انتخابات تأثیر مستقیمی بر دو پرونده حیاتی دارد: خلع سلاح حشدالشعبی و خروج نیروهای آمریکایی. اگر جریان‌های وابسته به آمریکا در قدرت بمانند، پروژه انحلال تدریجی حشد و ادغام آن در ارتش به عنوان «اصلاح ساختاری» آغاز خواهد شد. در واقع، هدف آن‌ها پایان دادن به قدرت بازدارندگی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است. در مقابل، اگر نیروهای ملی و مردمی در صحنه بمانند و مشارکت بالا باشد، می‌توان روند خروج واقعی نیروهای اشغالگر را فعال کرد.

ابنا: به نظر شما گروه موسوم به چهارچوب هماهنگی در سال‌های اخیر در ساحت سیاسی عراق چه نقشی داشته است؟

متأسفانه، چارچوب موسوم به «الاطار التنسیقی» نیز در سال‌های اخیر از مواضع اصولی خود فاصله گرفته و با پذیرش برخی شروط واشنگتن، از محور مقاومت دور شده است. این جریان به جای تکیه بر مرجعیت عالی نجف و اراده مردم، به دنبال تفاهم‌های تاکتیکی و کوتاه‌مدت با آمریکا و متحدانش است. این روند نه‌تنها به وحدت شیعیان آسیب می‌زند، بلکه امنیت ملی عراق را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

ابنا: چرا انتخابات پارلمانی امسال دارای اهمیت ویژه است و سرنوشت این انتخابات را چه کسانی مشخص می‌کنند؟

در نهایت باید گفت که انتخابات ۲۰۲۵ عراق آزمونی تاریخی است. مردم باید میان دو مسیر تصمیم بگیرند؛ یا راه مقاومت، استقلال و هم‌پیمانی با ملت‌های منطقه در برابر استعمار نو را برگزینند، یا تسلیم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی شوند.

آینده عراق نه در توافقات سیاسی پشت درهای بسته، بلکه در اراده مردم و آگاهی آنان رقم می‌خورد. اگر ملت بیدار باشد، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند بر سرنوشت این سرزمین مقدس سلطه یابد.

ابنا: اگر در پایان نکته مهمی در خصوص این انتخابات و شرایط سیاسی عراق و برخی از کارشکنی های که در حال حاضر توسط برخی از سیاسیون انجام می‌شود، مد نظرتان هست بفرمایید.

یکی از جریان های سیاسی از رأی‌دهندگان خواست تا پول‌های پرداختی از سوی برخی نامزدها را بگیرند، برگه رأی را عکس بگیرند و سپس آن را باطل کنند تا به‌زعم او هم «پول فاسدان» را بگیرند و هم آنان را از رأی خود محروم کنند.

این دعوت آشکار به فریب، نیرنگ و تقلب انتخاباتی، مغایر با اصول شرع و اخلاق است و با فتوای صریح آیت‌الله شهید سید محمد محمد صادق صدر (قدس سره) در تضاد کامل قرار دارد؛ فتوایی که تأکید می‌کند سرقت از سارق جایز نیست، و فریب حتی نسبت به فاسد هم حرام است، زیرا حرام با حرام توجیه نمی‌شود.

مفسران و علمای دین این رفتار را انحرافی خطرناک در فقه و اخلاق سیاسی دانسته‌اند، زیرا در آن ارتکاب حرام به عنوان ابزار مبارزه با فساد توجیه می‌شود. چنین نگرشی موجب بی‌اعتمادی مردم و تضعیف مشروعیت جریان‌های دینی در عرصه سیاست می‌شود.

