شهرک‌نشینان صهیونیست در اقدامی جنایتکارانه، یک مسجد را در شهر سلفیت واقع در کرانه باختری اشغالی به آتش کشیدند و بر دیوارهای آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از شاهدان عینی، گروهی از صهیونیست‌های مسلح به شهرک «دیر استیا» در سلفیت یورش برده و مسجد «الحاجه حمیده» را به آتش کشیدند. مهاجمان پس از این اقدام، دیوارهای مسجد را با نوشته‌های نژادپرستانه آلوده کردند. گفتنی است این حمله بخشی از سلسله اقدامات خشونت‌آمیز صهیونیست‌ها علیه اماکن مقدس و ساکنان فلسطینی در کرانه باختری به شمار می‌رود که طی ماه‌های اخیر شدت یافته است.

کد مطلب: 1750551