منابع محلی در کرانه باختری اعلام کردند که بامداد امروز یکشنبه، گروهی از شهرک‌نشینان اسرائیلی، با حمله به چهار خودروی فلسطینی در شهرک سِنجل در شمال رام‌الله، شیشه‌های آن‌ها را شکستند و لاستیک‌هایشان را پنچر کردند.

شهرداری سنجل در بیانیه‌ای توضیح داد که این گروه از شهرک‌نشینان حوالی ساعت دو بامداد از سمت ورودی شرقی روستا وارد شده و خودروهای فلسطینی در حاشیه روستا را هدف قرار دادند.

به گفته شهرداری، دوربین‌های مداربسته لحظه اقدام شهرک‌نشینان در تخریب عمدی اموال شهروندان را ثبت کرده است. این نهاد تأکید کرد که روستای سنجل با موج فزاینده‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز و عربده‌کشی شهرک‌نشینان روبه‌روست.

شهرداری افزود: «این جنایت تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به ساکنان روستا است.»

«بهاء فقهاء» معاون شهردار سنجل، نیز پیش‌تر گفته بود که این روستا طی دو سال گذشته بارها هدف حملات شهرک‌نشینان و ارتش اسرائیل قرار گرفته که در نتیجه آن چهار جوان فلسطینی شهید، ده‌ها نفر زخمی و تعدادی از خانه‌ها، خودروها و زمین‌های کشاورزی به آتش کشیده شده‌اند.

گفتنی است روستای سنجل در محاصره چندین پایگاه نظامی و دیوار سیمی قرار دارد که آن را از محیط اطراف جدا کرده و تنها یک ورودی برای رفت‌وآمد شهروندان فلسطینی باقی مانده است.

