به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام منابع صهیونیستی، گفتوگوهای آمریکا و اسرائیل برای ورود به مرحله دوم توافق آتشبس در غزه متوقف شده است.
مقامات تلآویو اعتراف میکنند که قدرت حماس طی هفتههای اخیر افزایش یافته و شرایط میدانی برخلاف برنامهریزیهای قبلی پیش رفته است.
آنها میگویند اسرائیل بدون خلع سلاح کامل حماس، حاضر به آغاز روند بازسازی غزه نیست؛ موضوعی که با طرح ترامپ نیز در تضاد است، زیرا این طرح بر «غزه کاملاً خالی از سلاح» تأکید داشت. از سوی دیگر، واشنگتن نیز قادر به تشکیل نیروی بینالمللی برای مدیریت مرحله بعد نیست و تلاش میکند راهحلهای موقت ارائه دهد؛ راهحلهایی که از دید اسرائیل قابلقبول نیست.
بنبست دیگر مربوط به حدود ۱۰۰ رزمنده حماس در تونلهای رفح است که در مناطق تحت کنترل اسرائیل محاصره شدهاند. تلآویو خروج آنها را منوط به تسلیم و تحویل سلاح میداند، اما حماس خواستار انتقال آنان به مناطق خارج از کنترل اسرائیل است و میگوید تلآویو از این موضوع بهعنوان بهانهای برای جلوگیری از ورود به مرحله دوم توافق استفاده میکند.
