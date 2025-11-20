به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در فلسطین اعلام کردند که شامگاه چهارشنبه، یک خانواده فلسطینی شامل یک مرد، همسرش و فرزندشان در شمال شرق شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی، هدف حمله گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفتند و زخمی شدند.

فیصل القواسمی، یکی از اعضای این خانواده، گفت: «گروهی از شهرک‌نشینان به پدرم، مادرم و برادرم حمله کرده و آنان را هنگام حضور در زمین کشاورزی‌شان در منطقه "ظهر الهویة" نزدیک جاده شماره ۶۰ مورد ضرب و جرح قرار دادند».

این حمله منجر به وارد آمدن جراحات در ناحیه سر و همچنین کبودی‌های متعدد بر بدن اعضای خانواده شد و آنان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

