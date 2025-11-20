  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به یک خانواده فلسطینی در شمال شرق الخلیل

۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۳
کد مطلب: 1752332
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به یک خانواده فلسطینی در شمال شرق الخلیل

یک خانواده فلسطینی در شمال شرق شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی، هدف حمله گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در فلسطین اعلام کردند که شامگاه چهارشنبه، یک خانواده فلسطینی شامل یک مرد، همسرش و فرزندشان در شمال شرق شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی، هدف حمله گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفتند و زخمی شدند. 

فیصل القواسمی، یکی از اعضای این خانواده، گفت: «گروهی از شهرک‌نشینان به پدرم، مادرم و برادرم حمله کرده و آنان را هنگام حضور در زمین کشاورزی‌شان در منطقه "ظهر الهویة" نزدیک جاده شماره ۶۰ مورد ضرب و جرح قرار دادند». 

این حمله منجر به وارد آمدن جراحات در ناحیه سر و همچنین کبودی‌های متعدد بر بدن اعضای خانواده شد و آنان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. 

.............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha