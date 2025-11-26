عکس خبری | تبادل فرهنگی و حمایت از تولید داخلی؛ اعضای عالی شیعیان افغانستان در نمایشگاه ابوحنیفه کابل حضور یافتند
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اعضای کمیته فرهنگی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با حضور در چهارمین نمایشگاه بینالمللی فرهنگی و تولیدی ابوحنیفه در کابل پایتخت افغانستان، بر تقویت تعاملات فرهنگی و صنایع داخلی تأکید کردند. نمایندگان کمیسیون ضمن بازدید از غرفهها و دیدار با ناشران و تولیدکنندگان، این نمایشگاه را فرصتی با ارزش برای رشد تولیدات بومی و همگرایی میان نهادهای مختلف کشور دانستند.
۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۶
کد مطلب: 1754526
