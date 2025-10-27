دیدار اعضای کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با معاون رئیس الوزراء طالبان؛ شیعیان در حکومت شریک شوند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت رهبری کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزراء طالبان دیدار و پیرامون مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشیع به بحث و تبادل نظر پرداختند.
طبق اعلام صفحه فیسبوک رسمی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، در این دیدار که روز یکشنبه (۴ مهر) صورت گرفت، ابتدا امیرمحمد باذل، رئیس کمیته صلح و دعوت کمیسیون، ضمن معرفی اهداف و مأموریتهای این نهاد، بر ضرورت هماهنگی تاکید ورزید.
در ادامه محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون، از همکاریهای گذشته امارت اسلامی با کمیسیون سپاسگزاری کرده و افزود: کمیسیون عالی شیعیان همیشه در جهت حمایت از نظام و امنیت و اعتماد سازی تلاش نموده است.
وی تأکید کرد: کمیسیون در برابر تجاوز اخیر پاکستان بر خاک افغانستان، با صدور بیانیهها و سخنرانیهای رسمی، حمایت خود را از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اعلام و تجاوز پاکستان را محکوم نموده است.
اخلاقی همچنین با اشاره به مشکلات شیعیان در مناطق نوآباد غزنی، شهرک بلخ نوین، شولگره بلخ، ولسوالی امامصاحب قندوز و سایر استانهای افغانستان خواهان توجه ادارات مربوطه به خواسته ها و مشکلات مالکین و اهالی شهرکهای مذکور شد.
در این دیدار علیاکبر جمشیدی، معاون حقوقی کمیسیون، به مشکلات مردم در منطقه سناتوریم ناحیه ششم کابل اشاره کرد و خواهان توجه و رسیدگی به خواسته های مالکین زمینهای سناتوریم شد.
سیدعلیاکبر امینی، معاون اداری و مالی کمیسیون، نیز در مورد مشارکت جامعه شیعه در بدنه دولت خواهان توجه و رسیدگی گردید.
سید حیاتالله عالمی، معاون کمیسیون و سیدمحسن حسینی عضو شورای ارزیابی، به مولوی حنفی گفتند از آنجاییکه زمینهای مردم شهرستان بلخاب بهدلیل وجود معادن در آن زمینها، از آنان گرفته شده است، لازم است در پروژه قوشتپه برای آنان زمین جایگزین اختصاص یابد.
در پایان، مولوی عبدالسلام حنفی، ضمن قدردانی از حضور هیئت کمیسیون عالی شیعیان در موارد یاد شد توضیحات لازم را ارایه کرده و وعده داد که همه خواستهها و پیشنهادات کمیسیون بررسی و به کابینه ارایه خواهد شد.
..........
پایان پیام/
نظر شما