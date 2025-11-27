گردهمایی شاعران ایران و افغانستان در رونمایی کتاب شعر نگارینه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از مجموعه شعر «نگارینه»، اثر دکتر سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان، با حضور جمعی از شاعران، ادیبان و فرهیختگان دو کشور در مشهد مقدس برگزار شد.

این اثر که نخستین مجموعه شعر حسینی است، محوریت فرهنگی این گردهمایی بود.

سخنرانان مراسم بر اهمیت نقش شعر به عنوان ستون حافظه فرهنگی مشترک در حوزه تمدنی فارسی تأکید کردند و این رویداد را نمادی از تداوم و تقویت انسجام فرهنگی میان ملت‌های منطقه دانستند.

