نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان گام تازه در توسعه روابط اقتصادی دوجانبه

محمدصادق لطیفی، رئیس نمایشگاه بینالمللی افغانستان، در نشست هماهنگی این رویداد در استانداری خراسان جنوبی، با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ایران و افغانستان، اظهار داشت: «اکنون زمان آن فرارسیده که پیوندهای عمیق دو ملت در قالب همکاریهای اقتصادی نهادینه شود.»
او با اشاره به تجربه موفق افغانستان در برگزاری نمایشگاههای مشترک با کشورهای منطقه گفت: «سال گذشته نمایشگاههای کابل با ازبکستان و قزاقستان به امضای قراردادهایی بالغ بر دو میلیارد دلار انجامید. انتظار داریم رویداد مشترک با ایران نیز به دستاوردهای مهم اقتصادی منجر شود.»
لطیفی خراسان جنوبی را یکی از دروازههای کلیدی تعامل با افغانستان معرفی کرد و از شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری بهویژه در بخش معدن دعوت نمود. او تأکید کرد که حکومت طالبان از این رویداد حمایت کامل دارد.
نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان با محوریت بخشهای معدن و کشاورزی، پایان مهرماه ۱۴۰۴ در بیرجند برگزار خواهد شد.
