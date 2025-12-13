حضور سرکنسول بحرین در آستان مقدس عباسی و زیارت حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)

تولیت آستان مقدس عباسی در نجف اشرف، در دیداری رسمی از سرکنسول بحرین استقبال کرد و در جریان آن، خدمات و پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی این آستان تشریح شد.

سید مصطفی مرتضی آل‌ضیاءالدین، تولیت آستان مقدس عباسی، در شهر نجف اشرف از عبدالواحد عبدالوهّاب، سرکنسول پادشاهی بحرین، استقبال کرد.

این دیدار در چارچوب سفر رسمی سرکنسول بحرین به شهر نجف اشرف انجام شد.

در جریان این سفر، سرکنسول بحرین به‌همراه هیئت همراه، آیین زیارت حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس(ع) را به‌جا آورد. وی در این مراسم از سوی تولیت آستان مقدس عباسی و محمدعلی ازهر، مسئول روابط عمومی این آستان، مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه این دیدار، توضیحاتی درباره تاریخچه آستان مقدس عباسی و نقش آن در خدمت‌رسانی به زائران و جامعه ارائه شد.

همچنین گزارشی تصویری از فعالیت‌ها و پروژه‌های آموزشی، صنعتی و کشاورزی آستان، به‌همراه برنامه‌های مرتبط با بهره‌گیری از انرژی‌های پاک، برای هیئت دیپلماتیک بحرین نمایش داده شد.

تقدیر از خدمات اجتماعی و زیارتی

عبدالواحد عبدالوهّاب با قدردانی از تلاش‌های آستان مقدس عباسی، خدمات این مجموعه را به‌ویژه در مناسبت‌های دینی و زیارت‌های گسترده میلیونی، مؤثر و شایسته تقدیر توصیف کرد و نقش آن را در پشتیبانی از زائران و تقویت پیوندهای اجتماعی مهم دانست.

