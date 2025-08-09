به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس عباسی پیشبینی کرد که شمار زائران واردشده به استان کربلا در مراسم اربعین امسال نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
«علی البدری» رئیس بخش رسانه آستان عباسی، در گفتوگو با شبکه «المربد» گفت: پیشبینیها نشان میدهد که تعداد زائران امسال بیش از سال گذشته خواهد بود؛ سال گذشته شمار زائران از ۲۱ میلیون نفر فراتر رفت.
او افزود که تمامی آمادگیها از پیش تکمیل شده است و آستان عباسی برنامهریزی خود را بر اساس آمار سالهای گذشته انجام میدهد تا بهترین خدمات ممکن را از جمله ساماندهی حرکت زائران، تأمین نیازهایی که از شدت گرمای هوا بکاهد و بهکارگیری همه امکانات در اختیار آستان ارائه کند.
البدری همچنین به زائران اربعین توصیه کرد که با نیروهای امنیتی، یکدیگر، موکبهای حسینی و همه نهادهای خدماتی همکاری کنند تا مراسم زیارت اربعین به بهترین و شایستهترین شکل برگزار شود.
