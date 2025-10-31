به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم نهمین دوره جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های عراق و دیگر کشورها، امروز جمعه در صحن آستان مقدس عباسی در شهر کربلای معلی، آغاز شد.

«عباس موسی» معاون دبیرکل آستان مقدس عباسی، در سخنرانی خود هنگام افتتاح این مراسم گفت: آستان مقدس عباسی، در زیر گنبد حضرت ابوالفضل العباس (ع)، نهمین دوره جشن مرکزی فارغ‌التحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های عراق با عنوان دورهٔ دختران الکفیل را برگزار کرد؛ رویدادی که با جلوه‌های ایمان، افتخار و پیام علم و بخشش آراسته شده است.

او افزود که این جشن با شعار «از نور فاطمه (س) جهان را روشن می‌کنیم» برای سال تحصیلی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ برگزار می‌شود و در آن ۵۰۰۰ دانشجوی دختر از ۱۴ استان عراق، همراه با ۲۳۱ دانشجوی دختر از ۷ کشور عربی و اسلامی شامل کویت، عمان، بحرین، عربستان سعودی، ایران، پاکستان و لبنان شرکت کرده‌اند.

عباس موسی تأکید کرد که این مراسم بخشی از مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌هایی است که آستان مقدس عباسی با هدف تقویت ایمان، تعمیق تعلق انسان به دین و میهن، و استوار ساختن ارزش‌های دانش و معرفت برگزار می‌کند. این رویکرد، در راستای پیروی از رهنمودهای مرجعیت دینی و احترام به انسان، و نیز پیوند دادن دستاوردهای علمی با مکتب اهل‌بیت (ع) است.

وی افزود: گردهم آمدن فارغ‌التحصیلان از استان‌های مختلف عراق، نمادی از تنوع قومی و فرهنگی کشور است و تصویری از وحدت ملی را به نمایش می‌گذارد. این جشن تأکید می‌کند که علم از ارزش‌ها جدا نیست و هدف آن تقویت هویت ملی و حس مسئولیت‌پذیری در میان شرکت‌کنندگان است؛ نسلی که علم را با آگاهی و ایمان در هم می‌آمیزد.

مراسم صبحگاهی جشن شامل بخش‌های گوناگونی از جمله سوگند فارغ‌التحصیلی در کنار حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)، اجرای زیارت رسمی و راهپیمایی میان دو حرم مطهر حسینی و عباسی، همراه با برنامه‌های متنوع دیگر بود.

فعالیت‌های نوبت عصر در مجموعه آموزشی العمید برگزار می‌شود و شامل سخنرانی‌ها، شعرخوانی، اجرای نمایش صحنه‌ای و تجلیل از خانواده‌های شهدا است؛ اقدامی که به گفته برگزارکنندگان، نشانه قدردانی آستان مقدس از فداکاری‌های شهیدان و همدردی با خانواده‌های آنان به شمار می‌آید.

آستان مقدس عباسی هر ساله این جشن را با عنوان «دوره دختران الکفیل» برگزار می‌کند تا حمایت معنوی از دانشجویان دختر فارغ‌التحصیل را نشان دهد و پایان مسیر علمی و آغاز زندگی عملی آنان را از جوار حضرت ابوالفضل العباس (ع) گرامی دارد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸