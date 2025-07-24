آمادگی آستان مقدس علوی برای میزبانی از زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی آستان مقدس علوی؛ اسامه البغدادی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای ارتقا سطح خدماترسانی در سال جاری گفت: علاوه بر فضاهایی که هر ساله برای اسکان، سرمایش، خدمات رفاهی و بهداشتی در اختیار زائران قرار میگیرد، امسال هزاران متر مربع به مساحت موجود اضافه خواهد شد تا پوشش کاملتری نسبت به نیاز زائران داشته باشیم.
وی افزود: در این فضاها، تجهیزاتی مانند سایهبان، فرش، سیستمهای سرمایشی، آب آشامیدنی سالم و همچنین غذا و سایر خدمات مورد نیاز زائران، پیشبینی و تدارک دیده شده است. همچنین استفاده از خادمان افتخاری آموزشدیده – که از پیش در ایران آموزشهای لازم را دیدهاند – همچون سالهای گذشته در دستور کار قرار دارد.
مدیر پرونده اربعین آستان مقدس علوی درباره امکان حضور داوطلبانه زائران برای خدمت افتخاری توضیح داد: با وجود علاقه فراوان مؤمنان برای خدمتگزاری، امکان پذیرش داوطلب آزاد در ایام اربعین وجود ندارد، چرا که خادمان افتخاری پیش از ایام اربعین بهصورت رسمی و نظاممند انتخاب و آموزش دیده و سپس به محل خدمت اعزام میشوند.
اسامه البغدادی با تأکید بر رسالت خادمان علوی گفت: وظیفه ما خدمت خالصانه به زائران اهلبیت(ع) است؛ امیدواریم امسال نیز همانند سالهای گذشته بتوانیم خدمات لازم را به بهترین نحو ارائه کنیم و زائران عزیز در نهایت سلامت، امنیت و آرامش مشرف شوند و از نجف اشرف به سلامت به مسیر خود ادامه دهند.
وی همچنین با توجه به حجم میلیونی زائران و ظرفیت محدود شهر نجف، توصیه کرد که زائران محترم پس از انجام زیارت با معرفت و بهرهگیری از فضای معنوی حرم مطهر علوی، با آرامش مسیر خود را به سوی کربلای معلی ادامه دهند تا از تراکم بیش از حد در شهر نجف جلوگیری شود و زمینه خدماترسانی بهتر برای دیگر زائران نیز فراهم آید.
