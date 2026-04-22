نشست تخصصی «ترکیه و جنگ رمضان» در خبرگزاری ابنا

نشست تخصصی «ترکیه و جنگ رمضان» عصر امروز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به همت اندیشکده زاویه و خبرگزاری ابنا در سالن جلسات این خبرگزاری در شهر قم، برگزار شد. در این نشست، دکتر حسن عبدی کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز در خصوص تاثیر جنگ رمضان بر ثبات داخلی و منطقه ای ترکیه، دکتر اسماعیل بندی دریا کارشناس مسائل ترکیه به ارائه در خصوص بررسی مواضع رسمی و غیررسمی ترکیه در جنگ رمضان، دکتر مسعود صدرمحمدی کارشناس مسائل ترکیه به ارائه در خصوص بررسی تاثیر جنگ رمضان بر جامعه علوی، طریقت ها و جماعت های ترکیه و دکتر حسن صادقیان استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه به ارائه در خصوص تاثیر جنگ رمضان بر ماهیت اسلام سیاسی و جایگاه اسلامگرایان در ترکیه پرداختند.

کد مطلب: 1805197