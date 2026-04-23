عبدی: تبعات جنگ علیه ایران به ترکیه رسید/ از مرزها تا بازار انرژی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «ترکیه و جنگ رمضان» عصر دیروز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به همت اندیشکده زاویه و خبرگزاری ابنا در سالن جلسات این خبرگزاری در شهر قم، برگزار شد. در این نشست، دکتر حسن عبدی کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز در خصوص تاثیر جنگ رمضان بر ثبات داخلی و منطقه ای ترکیه به ارائه پرداخت.

حسن عبدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تبعات جنگ علیه ایران بر کشورهای منطقه اظهار کرد: به دنبال پیوندهایی که کشورهای مختلف با ایران دارند، موج تبعات جنگ علیه ایران به این کشورها می رسد. تغییرات و تحولات در وهله اول، حساسیت امنیتی در کشورها به دلیل سرریز شدن پیامدها مثل اختلال در تجارت بود. این تغییرات و تحولات در بازتعریف موازنه های محلی، نقش داشت.

وی ادامه داد: ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم در حوزه جغرافیایی و همسایه ایران از تبعات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، متاثر شد. این تاثیرگذاری بر ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور و نیز عضویت ترکیه در ناتو از برخی از کشورهای دیگر بیشتر شود. این تاثیرات در چهار حوزه قابل تقسیم بندی است. حوزه اول، امنیت است. ایران، همسایه شرقی ترکیه است. افزایش تنش ها، باعث تغییر در مرزهای ترکیه شد و تحرکات خاصی همچون افزایش پرواز پهپادها، تقویت نیروهای ژاندارمری و سخت شدن مسیرهای قاچاق را شاهد بودیم. حساسیت سرویس امنیتی ترکیه بیشتر شد و همکاری امنیتی ایران و ترکیه برای مقابله با تهدیدات مشترک، افزایش یافت.

کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز افزود: در حوزه ژئوپولتیک، فشارهای ناتو و همکاری های ترکیه با آمریکا را شاهد بودیم. آمریکا و ناتو انتظار داشت که ترکیه، موضع شفاف به نفع آنها بگیرد و این انتظارات، فشار بر سیاست خارجی ترکیه می آورد. بخش دوم تبعات جنگ علیه ایران بر ترکیه در زمینه همکاری در سوریه و عراق و قفقاز است و این مسئله در رسانه های ترکیه، بازتاب داشت. این تحولات باعث افزایش نقش ترکیه در ناتو شده است. همچنین بازتعریف میان ایران و ترکیه و جهان هم مطرح است. جنگ علیه ایران، تحولاتی را در کشورهای عربی، ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه ترکیه واردکننده گاز از ایران است، تصریح کرد: ۱۸ درصد واردات گاز ترکیه از ایران است و جنگ علیه ایران در بلندمدت می تواند امنیت انرژی ترکیه را دچار مشکل کند. این جنگ باعث تغییراتی در بحث های کریدورها می شود و نقش ترکیه در این کریدورها بیشتر خواهد شد. این مسئله در رسانه های آذربایجان، بازتاب داشت.

عبدی، بازارهای داخلی ترکیه را نیز متاثر از جنگ علیه ایران دانست و افزود: تبعات این جنگ در بازارهای داخلی ترکیه مانند انرژی و بازار سهام هم بازتاب داشت. ایران و ترکیه روابط اقتصادی دارند و این روابط هیچ گاه قطع یا تضعیف نشده است. جنگ علیه ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ترکیه را کاهش داده است. ادامه این جنگ می تواند روند سرمایه گذاری در ترکیه را متاثر کند. جنگ علیه ایران، ریسک های اقتصادی پیرامون ترکیه را بیشتر کرده است. تنش امنیتی قطعا به تنش های مرزی و اقتصادی، منجر خواهد شد و فشار اقتصادی بر ترکیه را بیشتر می کند. هر تغییری در ژئوپولتیک در ایران، رخ بدهد، سریع به ترکیه سرایت می باید و بحث کریدورها را متاثر می کند.

کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز ادامه داد: ترکیه در ابعاد امنیت، ژئوپولتیک، انرژی و اقتصاد از جنگ علیه ایران، متاثر می شود و هزینه های امنیتی ترکیه به دلیل این جنگ، افزایش می باید و هزینه های این کشور، بالا می رود. تحول در سیاست های انرژی ترکیه، رخ می دهد و توازن های منطقه ای، تغییر می یابد. ترکیه به سمت همسویی کامل با غرب یا ایران یا جهان عرب نمی رود و روابط خودش را با هیچ کدام از این طرف ها، دچار تنش یا قطع نمی کند. مثلا ترکیه با وجود تحریم ها علیه ایران، کانال های اقتصادی خودش با ایران را قطع نمی کند. ترکیه به دلیل احتمال اختلال در بحث انرژی به دنبال تنوع در کانال های تامین انرژی خود است.

وی با اشاره به پیش بینی رویکرد آتی ترکیه اظهار کرد: این کشور، نقش بازیگر میانی را بازی می کند و کانال های گفتگوی خودش را با طرف های مختلف، حفظ می نماید. مدیریت ریسک در مرزهای شرقی برای ترکیه، مهم است و این مسئله از چارچوب های سیاست خارجی ترکیه است و این کشور این کار را با تقویت نیروهای ژاندارمری در طول مرز ترکیه با ایران، ادامه می دهد. ترکیه در چهار حوزه امنیت، ژئوپولتیک، انرژی و اقتصاد از جنگ علیه ایران، متاثر می باشد. دولت ترکیه مواجهه ای چند لایه و انعطاف پذیر با این تبعات داشته است، چون نمی تواند که نه با ایران و نه با غرب، دچار تنش شود.

