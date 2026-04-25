به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «ترکیه و جنگ رمضان» عصر روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به همت اندیشکده زاویه و خبرگزاری ابنا در سالن جلسات این خبرگزاری در شهر قم، برگزار شد.

دکتر مسعود صدرمحمدی کارشناس مسائل ترکیه در این نشست به صورت مجاری به ارائه در خصوص بررسی تاثیر جنگ رمضان بر جامعه علوی، طریقت ها و جماعت های ترکیه، پرداخت.

صدرمحمدی با اشاره به مواضع جریان های دینی در ترکیه نسبت به جنگ علیه ایران اظهار کرد: از همان روز نخست جنگ شاهد مواضع جریان های دینی محافظه کار ترکیه نسبت به این جنگ بودیم و این مواضع تا هفته دوم جنگ در جامعه ترکیه، تاثیرگذار بود. برخی از جریان بیان می داشتند که پیروزی ایران در این جنگ باعث تقویت جریان متشرع در ترکیه می شود.

کارشناس مسائل ترکیه با بیان این که دو نگاه در جریان مذهبی ترکیه نسبت به جنگ علیه ایران بود، افزود: یک جریان، جنگ آمریکا علیه ایران را در چارچوب جنگ کفر علیه اسلام، تلقی می کند و براساس رویکرد اسلامی، خود را موظف به حمایت از ایران می بیند. جریان دیگر اما تلقی اش از جنگ آمریکا علیه ایران، جنگ آمریکا علیه تشیع است که هر دو طرف دشمن هستند و از هر طرف کشته شود، به نفع ما است. این جریان این موضع را در جنگ ۱۲ روزه هم داشت و طرفداران آن، جنگ آمریکا علیه ایران را در در قالب رقابت شیعه و سنی، درک می کردند. وقتی شما این نگرانی را داشته باشید، نگران می شوید که بدنه اجتماعی شما به تشیع، متمایل شوند، چون پیش فرض این است که ایران در مواجهه با آمریکا، کاریزما به دست می آورد و این کاریزما به حساب تشیع نوشته می شود و گرایش در جامعه اهل سنت ترکیه به تشیع، رخ می دهد.

وی ادامه داد: در دو هفته نخست جنگ رمضان، شاهد حجم قابل توجهی از حمله به تشیع از سوی گروهی از جریان مذهبی ترکیه بودیم، آنها می گفتند که شیعیان گرچه در جنگ با آمریکا هستند، ولی فتنه ای در جهان اسلامی می باشند. از سوی طرفداران این جریان، گفتمان تضاد بین شیعه و سنی و تلاش برای برملا کردن حقیقت تشیع را شاهد بودیم. اما در مقابل اردوغان رئیس جمهور ترکیه با این جریان مذهبی که قضیه را شیعه و سنی می کرد، همراهی نکرد. بعد از سخنرانی های اردوغان در این خصوص، صفحه برگشت و طرفداران این جریان شروع به تلطیف سخنان خود در خصوص ایران و شیعه کردند و مدعی شدند که سخنان قبلی آنها، سخنان علمی بود. بعد از این، آنها چون نمی توانستند دیگران مستقیم به شیعه بپردازند شروع به حمله به دکتر شریعتی و افکار او کردند.

صدرمحمدی با اشاره به حمایت از ایران در رسانه های ترکیه اظهار کرد: از هفته سوم جنگ رمضان با تثبیت قدرت ایران و آشکار شدن قدرت این کشور در نبرد با آمریکا، حتی شبکه های جریان محافظه کار مذهبی در ترکیه، روند ایرانگرایی پیدا کردند. تهدید صادر شده از سوی اسرائیل علیه ترکیه و مطرح شدن این مسئله که اسرائیل بعد از غلبه بر ایران به سراغ ترکیه می آید، در نوع مواجهه جریان های محافظه کار با جنگ علیه ایران تاثیر داشت.

وی افزود: جریان مذهبی در ترکیه که گفتمان اسلامی نسبت به جنگ رمضان داشت از هفته دوم به بعد در برابر جریان طائفه گرا، قدرت پیدا کرد و این اعتبار ادامه دارد. جریان طرفداران مرحوم اربکان، پرچم حمایت از ایران و حزب الله را در ترکیه بالا نگه داشتند. در جنوب شرق ترکیه هم جریان های اسلام گرای کرد، طرفداری از ایران را انجام دادند.

کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه جریان های علوی ترکیه قابل تقسیم به دو ساحت می باشد، تاکید کرد: یک جریان علوی در ترکیه، ایدئولوژیک هست که چپ گرا می باشد. جریان علوی دیگر، ایدئولوژیک نیست و توده گرا می باشد. جریان توده گرای علوی در ترکیه به دلیل مظلومیت ایران و شهادت دانش آموزان مدرسه میناب همراه با ایران است. جریان ایدئولوژیک نیز به دو جریان نزدیک به گروه پ ک ک و هم جریان دور از این گروه، تقسیم می شود. جریان علوی ایدئولوژیک ترکیه نزدیک به گروه پ ک ک، رویکرد کینه توزانه علیه ایران در جنگ رمضان داشته و اقدام آمریکا در حمله به ایران را محکوم نکرده است.

صدرمحمدی ادامه داد: جریان علوی ضد امپریالیستی چپ گرا در ترکیه، امتحان بسیار درخشانی را در جنگ رمضان داد و این جریان از همان روز اول در برابر سفارت آمریکا در ترکیه، تجمع کرد و به صورت علنی به حمایت از ایران، پرداخت. بدنه اصلی این جریان، علوی های چپ گرا است و نباید رویکرد این جریان در حمایت از ایران در جنگ رمضان را فراموش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در برابر کسانی که ایران را متهم به شیعه گری می کنند، امتحان سختی داریم. این افراد تلاش می کنند کاریزمایی که انقلاب اسلامی ایران به دست آورده است را ذیل مسائل مذهب گرایی تحلیل کنند. مسئولیتی که ما ایرانی بر عهده داریم، این است که بهانه به دست این جریان ندهیم. از گفتمان هایی که دیگرستیز باشد، خودداری کنیم و دیگری را فقط آمریکا، تعریف کنیم. این مسئولیت نیاز به فکر و هماهنگی جدی دارد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸