صادقیان: جنگ رمضان، اسلام سیاسی ترکیه را وارد مرحله بازنگری کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «ترکیه و جنگ رمضان» عصر روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به همت خبرگزاری ابنا و اندیشکده زاویه در سالن جلسات این خبرگزاری برگزار شد.

در این نشست، دکتر حسن صادقیان استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه به ارائه در خصوص تاثیر جنگ رمضان بر ماهیت اسلام سیاسی و جایگاه اسلامگرایان در ترکیه، پرداخت.

صادقیان با اشاره به بحران جریان اسلام گرا در ترکیه اظهار کرد: جریان اسلام سیاسی و ماهیت اسلام سیاسی در ترکیه بعد از عملیات طوفان الاقصی با بحران مسئله چگونگی رفتار و کنش با مسائل جهان اسلام، مواجه شده است. در جریان اسلام گرای ترکیه بعد از دوره مرحوم اربکان که موضع مشخصی نسبت به مسئله فلسطین داشت، انحراف در مواجهه با این مسئله رخ داد.

وی ادامه داد: جنگ رمضان موجب شد که تکانه هایی در ترکیه، رخ بدهد. جریان های اسلام گرا در این کشور می دانستند که باید کاری انجام بدهند، ولی الفاظی های آنها دیگر برای طرفداراهایشان قانع کننده نیست. این جریان ها اگر بخواهند به این الفاظی ها ادامه بدهند با کاهش آرا در انتخابات آتی، مواجه خواهند شد. به نظر می رسد که اکنون زمان احیای اسلام راستین که در دوره اربکان در ترکیه دنبال می شد توسط جریان های اسلام گرا در این کشور، فرارسیده است. برخی از نظریه پردازان این جریان ها در این خصوص، تذاکراتی دادند، آنها تاکید دارند که ترکیه باید در عرصه مسائل جهان اسلام، نقش ایفا کند.

استاد دانشگاه تهران افزود: هر کشوری در فضایی کنش انجام می دهد که به آن، فضای کنش گفته می شود. این فضای کنش و واکنش و تغییرات در عرصه منطقه به گروه های اسلام گرا در ترکیه، فشار می آورد. پیروزی ایران و تثبیت این کشور در فضای بین الملل باعث می شود، الگویی که ترکیه از اسلام گرایی ارائه می دهد، دیگر در نظم جدید جواب ندهد. لذا باید گروه های اسلام گرا در ترکیه، کنشگری استراتژیک، انجام بدهند و در راهبردهای خود، بازنگری کنند. برای این گروه ها، شناخت محیط استراتژیک، مهم است تا از این فضا، بیشترین بهره را داشته باشند.

صادقیان، افزایش تقابل ساختاری کارگزاری در ترکیه را مشهود دانست و تصریح کرد: وقوع عملیات طوفان الاقصی، این تقابل را به وجود آورد، تقابلی که در ترکیه در حال ظهور است و جنگ رمضان این تقابل را افزایش داد. گروه های اسلام گرای ترکیه برای جلوگیری از این تقابل، نیازمند به تغییر در تعامل خود با مسائل جهان اسلام هستند.

مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه با بیان اینکه تحرکات مردمی در ایران تاثیرگذار بر ترکیه است، افزود: مبعوث شدن مردم در ایران در ترکیه نیز بازتاب دارد. ۹۰ درصد مردم ترکیه، نگاه مثبتی به این موضوع دارند. توده های مردم این کشور به دنبال نشان دادن این ظهور و بروز خود هستند. نمونه اش سفر یک گروه ۷۲ نفره از مردم ترکیه به ایران برای اعلام همبستگی با ملت ایران بود و این موارد قابل تکرار است. از سوی دیگر با ایجاد دیوارها بین مردم مسلمان ترکیه و گروه های اسلامگرای این کشور احتمالا شاهد ایجاد گروه های جدید اسلامگرا در ترکیه باشیم که نگاه همدلانه تری نسبت به مسائل جهان اسلام داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شناخت به معنای تشخیص است. ایران دارای یک تجربه بزرگ است و شناخت این تجربه توسط دیگران، اتفاق مبارکی می باشد. در پی جنگ رمضان، شاهد تلاش مردم ترکیه برای شناخت بیشتر مسائل ایران و جهان اسلام خواهیم بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸