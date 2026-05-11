تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه حامیان شاه در ایران و صدام در عراق هنوز هم در پی تفرقه و شقاق در کشورهای مسلمان هستند، گفت: رفت‌وآمد مسئولان و علمای دو کشور ایران و عراق توطئه دشمن را خنثی و باطل می‌کند. باید ثابت کنیم که امت واحد پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هستیم و تا ظهور امام زمان(عج) این وفاق برقرار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در دیدار با سید عیسی الخرسان، تولیت حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام، با اشاره به وقایع اخیری که در ایران اتفاق افتاد اظهار داشت: در رأس این حوادث، شهادت حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای قرار دارد که ارتباطی نزدیک با آیت‌الله سیستانی داشتند و میان آنان علاقه متقابل و مشورت وجود داشت.

آیت‌الله سعیدی از اینکه هنوز پیکر رهبر معظم انقلاب تشییع نشده و این داغ بر دل مردم سنگینی می‌کند ابراز تأسف کرد و اذعان داشت که به‌احتمال قوی ایشان در مشهد مقدس دفن خواهند شد.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) در ادامه بر اتحاد دیرینه دو ملت شیعه و مسلمان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: این اتحاد ریشه در وجود اهل‌بیت(ع) و امامزادگانی دارد که عمدتاً از فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) هستند و هم‌جواری این دو کشور نیز این پیوند را مستحکم کرده است.

وی افزود: این اتحاد و انس در دوره‌هایی مانند حضور شاه در ایران و صدام در عراق که دست‌نشانده دشمنان بودند تضعیف شد و اوج آن در زمان صدام بود که دو ملت را وارد جنگ کرد.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه حامیان شاه در ایران و صدام در عراق هنوز هم در پی تفرقه و شقاق در کشورهای مسلمان هستند، تصریح کرد: برخورد ما با آمریکا و اسرائیل و کشورهای مسلمان منطقه یکسان نیست و مردم به‌ویژه مسلمانان کشورهای منطقه را برادران خود می‌دانیم و باید مراقب باشیم که اتحاد ما به هم نخورد.

وی با تأکید بر اینکه ملت شریف عراق با ما جنگی نداشتند و این صدام و حزب بعث بودند که جنگ را تحمیل کردند، افزود: رفت‌وآمد مسئولان و علمای دو کشور ایران و عراق توطئه دشمن را خنثی و باطل می‌کند. باید ثابت کنیم که امت واحد پیامبر و امیرالمؤمنین هستیم و تا ظهور امام زمان(عج) این وفاق برقرار خواهد بود.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: زیارت‌هایی که ما و شما مشرف می‌شویم، تجدید عهد و پیمان دو امت با اهل بیت(ع) است؛ همچنین از احسان شما به آسیب‌دیدگان جنگ، صمیمانه تشکر می‌کنیم.