پاکستان میزبان اجتماع بزرگ «شهید امت» خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان پاکستان برای گرامی‌داشت شخصیت والای قائد امت، شهید امام خامنه‌ای، اجتماع بزرگ «شهید امت» را ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در میدان مینار لاهور برگزار می‌کنند.

این اجتماع عظیم به ابتکار و میزبانی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای شیعی پاکستان تشکیل می‌گردد.

این مراسم باشکوه با هدف تجلیل از سیره، خدمات و مجاهدت‌های رهبر فقید، امام سید علی حسینی خامنه‌ای و همراهان شهید ایشان برنامه‌ریزی شده است؛ شخصیت‌هایی که شهادتشان موجی از اندوه، همدلی و بزرگداشت را در سراسر جهان اسلام و به‌ویژه در پاکستان برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، «شهید امت» گردهمایی از نظر گستره مردمی و ترکیب شرکت‌کنندگان، بزرگ‌ترین کنفرانس سراسری پاکستان معرفی می‌شود. در این اجتماع، افزون بر صدها تن از علمای برجسته و سرشناس شیعه، جمع زیادی از علمای برجسته اهل‌سنت نیز حضور خواهند داشت؛ امری که نشان‌دهنده فضای وحدت‌آفرین و همدلی میان مذاهب مختلف اسلامی در بزرگداشت مقام شهید است.

پس از شهادت دردناک آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای، برنامه‌های تسلیت، یادبود و بزرگداشت در شهرهای مختلف پاکستان همچنان ادامه دارد. تاکنون در کراچی، لاهور، اسلام‌آباد، راولپندی، پیشاور، مناطق گوناگون ایالت سند و نیز در شهرها و نواحی مختلف گلگت بلتستان مراسم‌های متعدد برای بزرگداشت خدمات تاریخی و جایگاه رفیع این شهید برگزار شده است. با این حال، اجتماع پیشِرو در میدان مینار پاکستان، از نظر وسعت، شمار شرکت‌کنندگان و اهمیت ملی، بی‌سابقه و کم‌نظیر به‌شمار می‌آید.

گفتنی است آمادگی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی این اجتماع عظیم نزدیک به یک ماه است که در سراسر پاکستان ادامه دارد و انتظار می‌رود مراسم ۲۳خرداد ۱۴۰۵ با استقبال گسترده مردمی و حضور پرشور اقشار مختلف همراه گردد.

