ویژه نامه | مهدویت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در بازتعریفی از مفهوم انتظار، مواجهه انسان با آینده را با دو رویکرد متقابل عنوان می‌کند: رویکرد اول هالیوودی و مبتنی بر جنگ و ویرانی، و نگاه دوم امیدوارانه و معنادار که انتظار منجی موعود مبتنی بر نگاه دوم است. در بیان این استاد حوزه و دانشگاه در سنت شیعی و اهل‌بیتی، انتظار موعودِ موجود، استمرار خط امامت است، نه استثناء آن.