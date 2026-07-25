ویژه نامه | مهدویت

آخرینهای پرونده
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بانوانی که با ظهور امام زمان(عج) رجعت میکنند
حجتالاسلام سیداحمد حسینی با اشاره به داستان صیانه ماشطه آرایشگر دربار فرعون که به خداوند یگانه ایمان آورد و در راه خدا، با فرزندانش در تنور آتش سوخت، گفت: امام صادق علیهالسلام فرمودند که خداوند این بانوی بزرگوار را در زمان ظهور امام زمان به دنیا بازمیگرداند. همچنین بانوان دیگری مانند سمیه، مادر عمار یاسر و نصیبه که در جنگ احد مجروح شد، از جمله کسانی هستند که در رجعت برمیگردند.
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ویدیو | شیرخوارگانِ جانفدا؛ کودکانی که نذر امام زمان(عج) شدند!
خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در آستانه ماه خون و قیام، مادران ایرانی، با تأسی بر مادر ششماهه کربلا و جانفدای مکتب حسینی(ع)، کودکان و شیرخوارگان خود را نذر امام زمان(عج) کردند. گزارش خانم ریما الشیخ، خبرنگار عربزبان ابنا از محفل خیابانی شیرخوارگان حسینی(ع) را مشاهده فرمایید.
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ویدیو | مژدگانی برای زندهگیری خلبان و نظامیان آمریکایی
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان هدف قرار گرفتن دومین جنگنده فوق پیشرفته آمریکایی، شبکه استانی اعلام شد: اگر خلبان و سربازان آمریکایی را زنده اسیر کنید، مژدگانی ارزشمند
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پادکست | بازتعریفی از مفهوم انتظار؛ آینده بشر، هالیوودی یا امیدوارانه و معنادار
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بازتعریفی از مفهوم انتظار، مواجهه انسان با آینده را با دو رویکرد متقابل عنوان میکند: رویکرد اول هالیوودی و مبتنی بر جنگ و ویرانی، و نگاه دوم امیدوارانه و معنادار که انتظار منجی موعود مبتنی بر نگاه دوم است. در بیان این استاد حوزه و دانشگاه در سنت شیعی و اهلبیتی، انتظار موعودِ موجود، استمرار خط امامت است، نه استثناء آن.
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پادکست | بازتعریفی از مفهوم انتظار؛ منتظران فعال، عدالتگسترند
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بازتعریفی از مفهوم انتظار، دو نوع نگاه درباره انتظار را تشریح میکند؛ انتظار منفعل و انتظار فعال. از نگاه این استاد حوزه و دانشگاه، انتظار پیش از آنکه یک پروژه سیاسی باشد، پروژه انسانی و دینی است و انتظار باید در عمل بارور شود و آن عدالتخواهی و عدالتگستری است.
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ویدیو | پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛ قیامی برای ظهور امام زمان(عج)
خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در حدیثی صحیح از امام باقر(ع) به قیام قومی از مشرق اشاره شده است که در پایان، حکومت را به صاحب الامر(عج) تحویل میدهند. در بسیاری از پژوهشها و اشارات، انقلاب اسلامی ایران بهعنوان مصداق این روایت معرفی شده است.
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با تاکید بر ضرورت بازتعریف جهانی مهدویت؛
آیتالله رمضانی: مهدویت پاسخ جهانی به بحران معنا، بیعدالتی و فروپاشی اخلاقی در دنیای معاصر است/ انتظار فعال؛ معنای حاصل از انقلاب اسلامی ایران
آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، با تبیین تقابل گفتمان مقاومت و سلطه، بر ضرورت بازتعریف جهانی مهدویت تأکید کرد. وی انقلاب اسلامی را تمرینی برای عدالتپذیری و زمینهسازی ظهور منجی دانست.
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حجتالاسلام فرمهینی فراهانی مطرح کرد؛
تبیین «نهاد امامت» در بستر تاریخ؛ از عینیسازی امامت تا افق تمدنی حکومت مهدوی
نشست علمی «حکومت مهدوی؛ تجلی تمدنی نهاد امامت» عصر روز شنبه ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۴ با ارائه حجتالاسلام والمسلمین محمد فرمهینی فراهانی، مدیر گروه مطالعات تاریخ امامت پژوهشکده امامت، در خبرگزاری ابنا برگزار شد.
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حجتالاسلام والمسلمین سائلی:
امامت؛ تجلی بیرونی عقل/ تمدن مهدوی، تمدن عقلانیت است
«اگر با جوانان عالم از درِ عقلانیت سخن بگوییم ـ همانگونه که مقام معظم رهبری این مسیر را دنبال میکنند ـ و آنها را در جهت درست تاریخ قرار دهیم، قطعاً با حقیقت آشنا میشوند و حتی به اسلام گرایش پیدا میکنند.»
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حجتالاسلام والمسلمین فؤادیان:
حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی، بدون فهم صحیح از نهاد امامت و اندیشه مهدویت ممکن نیست
«بسیاری گمان میکنند که لیبرالیسم میتواند برای بشر تصمیم بگیرد، در حالیکه حقوق بشر آمریکایی بر جهان تسلط یافته است. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند، بشر باید به این درک برسد که نیاز خویش را فهمیده و دل به غیر نبندد.»
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یادداشت؛
ایران، در پناه امام زمان(عج)
امام زمان(عج) در نامه ای به شیعیان و پیروان خود این بشارت را می دهند که شما دائما تحت اشراف و الطاف خاصه اهل بیت(ع) هستید و هرگز فراموش نمی شوید که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی میآورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند.
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یادداشت؛
عدالت مهدوی؛ از عدالت فردی تا عدالت جهانی/ نگاهی به سلسله مراتب تحقق عدالت
از منظر مکتب تشیع، گسترش عدالت فراگیر در سطح جهان، وعدهای الهی است که در عصر ظهور آخرین حجت خدا، حضرت مهدی (عج)، محقق خواهد شد. تحقق این آرمان بزرگ، نیازمند زمینهها و ارکانی است.