به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی در مراسم عزاداری ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت با اشاره به وصیت‌نامه امام حسین علیه‌السلام، اظهار داشت: حضرت هدف خود را اصلاح جامعه بیان فرمودند و اولین پایه اصلاح، اصلاح اعتقادات است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت یکی از مفاهیمی که نیاز به ترویج و تبیین دارد را بحث رجعت دانست و گفت: رجعت یعنی بازگشت عده‌ای از مؤمنان خالص و کافران خالص به دنیا، همزمان با ظهور امام زمان علیه‌السلام. این عقیده، نوید امید و نشاط برای مؤمنان است.

وی افزود: خداوند اراده کرده است که بر مستضعفان عالم منت بگذارد و آنان را امامان و وارثان زمین قرار دهد. در رأس مظلومان عالم، ائمه معصوم علیهم‌السلام هستند که در طول تاریخ مورد ظلم قرار گرفتند. امام صادق علیه‌السلام فرمودند اولین کسی که به دنیا برمی‌گردد، امام حسین علیه‌السلام هستند و پس از ایشان امیرالمؤمنین و رسول خدا نیز به دنیا بازمی‌گردند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به دعای عهد، گفت: در دعای عهد می‌خوانیم «خدایا اگر مرگ بین من و امام زمان فاصله انداخت، مرا از قبر بیرون بیاور تا یاری‌اش کنم». این دعا، حکایت از آمادگی نظامی برای یاری امام زمان دارد. امام صادق علیه‌السلام فرمودند هر کس چهل روز دعای عهد بخواند، از یاران امام زمان خواهد بود و اگر پیش از ظهور از دنیا برود، در رجعت به دنیا بازمی‌گردد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به داستان صیانه ماشطه آرایشگر دربار فرعون که به خداوند یگانه ایمان آورد و در راه خدا، با فرزندانش در تنور آتش سوخت، گفت: امام صادق علیه‌السلام فرمودند که خداوند این بانوی بزرگوار را در زمان ظهور امام زمان به دنیا بازمی‌گرداند. همچنین بانوان دیگری مانند سمیه، مادر عمار یاسر و نصیبه که در جنگ احد مجروح شد، از جمله کسانی هستند که در رجعت برمی‌گردند.

وی با اشاره به زیارت امام صادق علیه‌السلام بر قبر حضرت ابوالفضل، گفت: امام صادق علیه‌السلام در زیارت حضرت ابوالفضل فرمودند من به شما و به بازگشت شما در رجعت، یقین دارم. این نشان می‌دهد که حضرت ابوالفضل نیز در رجعت بازمی‌گردد. همچنین قائد شهید ما که جان خود را در راه خدا فدا کرد و یک تنه در برابر استکبار ایستاد، قطعاً از کسانی است که در رجعت بازخواهند گشت.

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