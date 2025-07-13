عراقچی: دستگاه دیپلماسی از هیچ کوششی برای احقاق حقوق مردم دریغ نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص نشست دیروز خود با سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران در حساب رسمی خود در برنامه اینستاگرام نوشت: عصر دیروز در نشستی با حضور سفرا و دیپلمات‌های ارشد خارجی مقیم تهران، به تشریح مواضع اصولی و قاطع جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه کشورمان پرداختم.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی همگام با نیروهای مسلح و با تکیه بر عزم راسخ ملت بزرگ ایران، از هیچ کوششی برای احقاق حقوق مشروع و قانونی ایرانیان سرافراز و مقاوم فروگذار نخواهد کرد.

عراقچی روز گذشته در این نشست در خصوص مذاکرات گفته بود: در هر راه حل مذاکراتی حقوق مردم ایران در موضوع هسته‌ای از جمله حق غنی سازی باید مورد احترام باشد. ما هیچ توافقی که حق غنی سازی برای ایران نداشته باشد نخواهیم داشت. برای غنی سازی قربانی‌های زیادی داده شده و برای آن جنگ علیه ما تحمیل شد. اگر مذاکراتی شکل بگیرد موضوع مذاکره فقط هسته‌ای خواهد بود، در مقابل رفع تحریم‌ها و هیچ موضوع دیگری مشمول مذاکره نخواهد شد.

وی تصریح کرد: ایران توانمندی‌های نظامی و دفاعی خود را در هر شرایطی حفظ خواهد کرد و برای دفاع است و موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.

