به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره نود و هشتم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در نود و هشتمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)

یادداشت مدیر مسئول: میلاد مسیح(ع) و افق الهیات وحدت؛ بازخوانی عدالت، محبت و انسانیت در جهان معاصر

ماه رجب: آسمان معرفت و روز شکوفایی عقلانیت دینی. ولادت امام محمد باقر(ع)؛ طلایه دار تمدن دانش بنیان و انسان سازی؛ دکتر مرتضی هاشم پور

نمادشناسی معنوی سنت مسیحی درخت کریسمس؛ جوزپه آیلو؛ پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

