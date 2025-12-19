به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالله سرحدی، استاندار استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان، روز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه، در جریان سفر به شهرستان یکه‌ولنگ افغانستان با شماری از علما و چهره‌های نظامی حکومت پیشین دیدار کرد.

استاندار استان بامیان افغانستان این دیدارها بر تقویت امنیت و وحدت اجتماعی میان مردم تأکید کرد و از تأمین امنیت برای ساکنان این شهرستان اطمینان داد.

وی همچنین از علما و بزرگان محلی خواست تا در تقویت انسجام اجتماعی و حفظ وحدت میان اقشار مختلف جامعه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

در این نشست‌ها، درباره شهرستان یکه‌ولنگ افغانستان، وضعیت عمومی منطقه، مسائل امنیتی و نقش همکاری مردم با اداره محلی گفت‌وگو شد.

