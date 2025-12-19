به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه ماه پرفیض رجب، به همّت حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، ۱۲۰ زوج جوان از نقاط مختلف کشور، با حضور در مشهد مقدّس، در اردوی معرفت رضوی (۴) شرکت کردند.
در آئین اختتامیه این اردو که با حضور مسئولان ملی و استانی در مرکز همایشها و نمایشگاههای آستان قدس رضوی برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با تبریک آغاز پیوند مشترک به این زوجین جوان، به بیان نکاتی از آیه شریفه «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»، پرداخت و گفت: بر اساس این آیه از قرآن کریم، برای رابطه زن و شوهر، سه ویژگی اصلی میتوان در نظر گرفت.
وی اولین ویژگی را پوشش عیوب و بدیها دانست و افزود: همانگونه که لباس عیبهای بدن را میپوشاند، همسران نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند و آنها را عمومی نکنند.
حمایت در سختیها، دومین ویژگی بود که حجتالاسلام والمسلمین ربانی در این مجلس، به آن اشاره کرد و گفت: همانگونه که لباس در سرما و گرما از انسان محافظت میکند، همسران نیز باید در فراز و نشیبهای زندگی، پشتیبان یکدیگر باشند.
وی در تشریح سومین ویژگیِ اصلی آیهی مذکور، به زینت بودن همسران برای یکدیگر اشاره کرد و افزود: همسران باید زینت و مایه آراستگی یکدیگر در زندگی باشند.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از فرهنگ غربی که زن و مرد را در مقابل هم قرار میدهد، بر فرهنگ اسلامی که در آن زن و شوهر مایهی اُنس و آرامش یکدیگرند تأکید کرد و خطاب به میهمانانِ این همایش گفت: امیدوارم با عنایات امام رضا علیهالسلام، زندگی خوبی را آغاز کرده باشید و همواره مورد توجه امام زمان ارواحنافداه باشید.
