اجرای نمایش «أولی البصیرة» در جنوب لبنان/ بازتابی هنری از پیوند عاشورا و مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایش «اولی البصیرة» با حضور گسترده اهالی شهرک طیردبا و روستاهای اطراف و با مشارکت شخصیت‌های مذهبی، اجتماعی و خانواده‌های شهدا، به مناسبت ایام شهادت امام حسین (ع) و یارانش در این شهرک در جنوب لبنان اجرا شد.

این نمایش که هر ساله توسط گروه هنری «الرضوان» به صحنه می‌رود، هر بار پیامی تازه و متفاوت از دوره‌های گذشته با خود به همراه دارد. نمایش امسال نیز ضمن حفظ پیوند همیشگی میان مقاومت اسلامی در لبنان و قیام عاشورای حسینی، به موضوع پیروزی بر دشمن صهیونیستی در نبردهای «الإسناد(پشتیبانی)» و «أولی البأس» پرداخته بود؛ پیروزی‌هایی که در بُعد معنوی، فراتر از محاسبات مادی و نظامی معمول قابل تحلیل هستند.

در حاشیه این اجرا، مرثیه‌سرایی‌هایی نیز با نوای «یوسف سعد» اجرا شد که با استقبال حاضران همراه بود. حاضران با برافراشتن تصاویر شهدای مقاومت اسلامی، ارتباط ناگسستنی میان شهدای کربلا و شهدای امروز را به تصویر کشیدند.

