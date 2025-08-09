به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر نمود:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته اصفهانی و از نامآورترین چهرههای هنر نگارگری ایران را به عموم مردم ایران و جامعه هنری کشور تسلیت عرض میکنم.
آن مرحوم، هنر ارزنده خود را درخدمت به مفاهیم و ارزشهای دینی و مذهبی قرار داد و با طراحی تابلوی عصر عاشورا و طرح ضریح منور امام رضا -علیهالسلام- که از ماندگارترین آثار هنری تاریخ ایران است، عمق ارادت و توجه خود به ارزشهای الهی را به نمایش گذاشت.
از درگاه خداوند متعال برای این چهره ماندگار هنر ایرانی-اسلامی، رحمت و مغفرت و برای همه بازماندگان، وابستگان، شاگردان و ارادتمندان به آن مرحوم، صبر و اجر مسألت دارم.
سید هاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
