استاد فرشچیان دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد محمود فرشچیان (نقاش سرشناس ایرانی) در ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.

استاد فرشچیان امروز ۱۸ مرداد در ۹۵ سالگی به علت ابتلا به ذات‌الریه در کشور امریکا درگذشت.

وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده که تحصیلات خود را در مدرسه هنرهای زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت. فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین، آثاری خلق کرده که در موزه‌های معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.

