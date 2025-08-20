  1. صفحه اصلی
آثار فاخر استاد فرشچیان از افتخارات ماندگار عرصه هنر اسلامی و ایرانی است

۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۲
کد خبر: 1718632
آثار فاخر استاد فرشچیان از افتخارات ماندگار عرصه هنر اسلامی و ایرانی است

حضرت آیت‌الله مظاهری ضمن تسلیت درگذشت استاد فرشچیان تصریح کرد: آثار فاخر و برجسته هنری و آیینی استاد فرشچیان از افتخارات ماندگار عرصه هنر اسلامی و ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر حضرت آیت‌الله مظاهری در پی درگذشت هنرمند بزرگ ایران، استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

«إِنَّا للهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»

فقدان هنرمند بزرگ و بزرگوار ایران، مرحوم استاد محمود فرشچیان«رحمة‌الله‌علیه» را که دارای روحی لطیف، دستی ظریف و اندیشه‌ای بلند و قلبی سرشار از مودّت اهل‌بیت عصمت و طهارت«علیهم‌السّلام» بود و آثار فاخر و برجستۀ هنری و آیینی ایشان از افتخارات ماندگار عرصۀ هنر اسلامی و ایرانی است،

به بازماندگان محترم و همۀ شاگردان و دوستداران ایشان و مردم شریف و هنرپرور اصفهان تسلیت گفته و از خداوند تعالی برای آن هنرمند فقید، رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگانشان صبر و اجر مسألت می‌کنیم.

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری«مدّظلّه‌العالی»

۲۵ صفر ۱۴۴۷ و ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

