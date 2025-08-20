آثار فاخر استاد فرشچیان از افتخارات ماندگار عرصه هنر اسلامی و ایرانی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر حضرت آیتالله مظاهری در پی درگذشت هنرمند بزرگ ایران، استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
«إِنَّا للهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»
فقدان هنرمند بزرگ و بزرگوار ایران، مرحوم استاد محمود فرشچیان«رحمةاللهعلیه» را که دارای روحی لطیف، دستی ظریف و اندیشهای بلند و قلبی سرشار از مودّت اهلبیت عصمت و طهارت«علیهمالسّلام» بود و آثار فاخر و برجستۀ هنری و آیینی ایشان از افتخارات ماندگار عرصۀ هنر اسلامی و ایرانی است،
به بازماندگان محترم و همۀ شاگردان و دوستداران ایشان و مردم شریف و هنرپرور اصفهان تسلیت گفته و از خداوند تعالی برای آن هنرمند فقید، رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگانشان صبر و اجر مسألت میکنیم.
دفتر حضرت آیتالله العظمی مظاهری«مدّظلّهالعالی»
۲۵ صفر ۱۴۴۷ و ۲۸ مرداد ۱۴۰۴
..............................
پایان پیام/
نظر شما