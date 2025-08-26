به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این مراسم با حضور محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیسجمهوری ـ، سیدرضا صالحیامیری ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ـ دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ـ، غلامعلی حداد عادل ـ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ، علی دارابی ـ قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی ـ و جمعی از مسئولان، اندیشمندان و هنرمندان همراه بود.
این موزه در شرایطی بازگشایی شد که محمود فرشچیان، نگارگر و احیاگر هنر مینیاتور ایرانی، شنبه ۱۸ مرداد ماه ـ در سن ۹۵ سالگی به علت ابتلا به ذاتالریه در کشور امریکا درگذشت.
موزه استاد فرشچیان در سعدآباد که مجموعهای از آثار و دستخطهای این هنرمند را در خود جای داده، پس از تعطیلی موزهها به دلیل تهاجم اسرائیل، بار دیگر پذیرای هنردوستان و پژوهشگران خواهد بود. این موزه با هدف پاسداشت میراث هنری، تبیین اندیشههای زیباییشناسانه استاد و ارتقای شناخت نسلهای آینده از ظرفیتهای هنر ایرانی بازگشایی شد.
مقامات حاضر در این مراسم، بازگشایی موزه را نمادی روشن از استمرار فرهنگ و هنر ایرانی در برابر تهدیدها و بحرانهای جهانی دانستند. آنان تأکید کردند که یاد و راه استاد فرشچیان نه تنها در حافظه هنری ملت ایران، بلکه در گفتمان جهانی هنر باقی خواهد ماند.
