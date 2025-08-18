پیکر استاد فرشچیان وارد اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیکر استاد محمود فرشچیان بامداد دوشنبه وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد.

در مراسم استقبال از پیکر این هنرمند برجسته نگارگری، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسوولان استان و هنرمندان حضور داشتند.

بنابر اعلام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، پیکر استاد محمود فرشچیان، امروز دوشنبه ساعت ۱۶ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسوولان استانی، هنرمندان و مردم در اصفهان تشییع و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده می‌شود.

گفتنی است این هنرمند پرآوازه اصفهانی، ۱۸ مرداد جاری در ۹۵ سالگی به دلیل ابتلا به ذات‌الریه در کشور آمریکا درگذشت.

استاد فرشچیان در وصیت‌نامه اش خواسته بود پس از مرگ در زادگاهش و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شود.

