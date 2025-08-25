به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، با حضور در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه 3 شهریور 1404، به همراه اعضای هیئت دولت، با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره)، ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی را گرامی داشتند و با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت همچنین در این مراسم با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید احمد خمینی فرزند امام راحل و همچنین بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی (ره) را نیز گرامی داشتند.

دکتر پزشکیان و اعضای هیئت دولت در ادامه، در محل یادمان شهدای دولت نیز حضور یافتند و با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام والای شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، شهدای هفتم تیر و سایر شهدای دولت ادای احترام کردند.

